La oposición busca forzar en Diputados el rechazo al DNU 70 y el peronismo apunta al artículo 154

La oposición busca forzar a la Cámara de Diputados a tratar el DNU 70/2023, luego de que el Senado rechazara el decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Como el rechazo se produjo solamente en una de las dos cámaras, el decreto continúa vigente hasta que ambas lo rechacen, de acuerdo con el mecanismo establecido para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

En ese escenario, senadores del peronismo impulsan además una alternativa para derogar el artículo 154 del DNU 70, vinculado con la posibilidad de adquisición de tierras por parte de extranjeros, y plantean al mismo tiempo la restitución de la Ley de Tierras. La estrategia apunta a ejercer presión sobre Diputados para que avance con el tratamiento del decreto.

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Algunos constitucionalistas sostienen que el DNU puede ser rechazado de manera parcial, mientras que desde La Libertad Avanza cuestionaron esa interpretación ante PERFIL. En el peronismo, en cambio, sostienen que existen antecedentes que avalan esa posibilidad y buscan avanzar por esa vía sobre los puntos del decreto que consideran prioritarios.

La discusión se produce mientras la Corte Suprema de Justicia todavía debe resolver la cuestión de constitucionalidad del DNU 70/2023, por lo que el debate legislativo convive con el proceso judicial pendiente.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anticipó durante el plenario que la oposición buscará convocar a una sesión especial para discutir el decreto. “Vamos a pedir una sesión especial para rechazar el DNU 70”, afirmó. Sin embargo, todavía no están asegurados los 129 votos necesarios para conseguir el quórum.

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En ese escenario, la oposición necesita sumar a algunos sectores dialoguistas y aliados del oficialismo. El problema es que existen posiciones diferentes sobre la conveniencia de abrir el debate sobre el DNU en su totalidad. Algunos opositores que suelen acompañar determinadas iniciativas del Gobierno consideran que el tratamiento podría poner en riesgo modificaciones del decreto que consideran favorables, entre ellas las vinculadas con la Ley de Alquileres.

Juan Grabois, por su parte, aseguró este miércoles a PERFIL que, según su propio conteo, todavía faltarían 16 votos para alcanzar el rechazo del DNU 70 en Diputados. El número, de todos modos, está sujeto a las definiciones de los bloques que todavía no anticiparon su posición.

En paralelo, Diputados podría avanzar sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que obtuvo media sanción del Senado. La iniciativa podría ser utilizada por sus impulsores para marcar ante el Poder Judicial que el Congreso ya fijó una posición sobre la protección de la propiedad privada, aunque quedarían fuera de ese proyecto los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y el manejo del fuego.

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La discusión legislativa quedó además atravesada por el debate sobre Malvinas, que generó fuertes cruces durante el plenario. La oposición cuestionó a los representantes de La Libertad Avanza por sostener un discurso sobre la defensa de la soberanía mientras, según sus planteos, respaldan el fallo de la Corte Suprema que habilita la adquisición de tierras por parte de extranjeros sin los límites que establecía la legislación anterior.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el diputado Jairo Guzmán cuestionó a Myriam Bregman mientras la legisladora del Frente de Izquierda intervenía en el plenario. La situación derivó en un enfrentamiento con Juan Grabois, quien se levantó de su lugar y se dirigió hacia Guzmán. Hubo gritos e insultos entre los legisladores y dirigentes presentes.

En ese contexto, también tomó relevancia una propuesta de Miguel Ángel Pichetto, quien planteó en X que La Libertad Avanza incorpore a su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía la restitución de la Ley de Tierras y la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023.

La posibilidad es analizada dentro del oficialismo como una alternativa para desactivar una eventual ofensiva contra el decreto en su totalidad. La estrategia permitiría discutir específicamente los artículos cuestionados sin necesariamente poner en riesgo el resto del DNU, aunque su concreción dependerá de las negociaciones parlamentarias y de los números que cada espacio consiga reunir en Diputados.