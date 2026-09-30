“Cagón”, “vendepatria” y forcejeos: el fuerte cruce de Grabois con libertarios durante una comisión de Diputados

El debate por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados terminó este miércoles con un fuerte cruce entre legisladores oficialistas y opositores, cuando el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su lugar para defender a Myriam Bregman.

Según se observa en los videos, la diputada del Frente de Izquierda intentaba exponer sus diferencias con la iniciativa oficialista cuando comenzó a ser interrumpida desde su lugar por el legislador santacruceño de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán. A los gritos, Grabois le reclamó que dejara hablar y lanzó insultos.

Ante esta situación, el diputado de Unión por la Patria se levantó de su asiento y caminó hasta el sector donde se encontraba el legislador oficialista para increparlo duramente. "Déjense de romper las pelotas. Cierren el orto y dejen hablar a la que está hablando", lanzó a los gritos frente a los presentes.

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También acusó a los libertarios de ser “vendepatrias”, “vendidos” y “coimeros de mierda”.

En el otro extremo del recinto, el diputado tucumano Gerardo Huesen se levantó a los gritos, acusó de "cagón" al referente de Unión por la Patria y ambos terminaron cara a cara.

Sin más, la escena obligó a otros diputados a meterse entre los dos para separarlos y contener la pelea.

Fuerte críticas al fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y reclamos contra el DNU de Milei

El episodio ocurrió durante la primera reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, convocada para analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno. A través de la iniciativa, se busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina.

Su tratamiento, en tanto, comenzó a tomar forma luego de que el proyecto ingresara a Diputados el 17 de septiembre y el oficialismo prevé avanzar con el debate en comisión durante los próximos días. La discusión tendrá una segunda reunión plenaria el 6 de octubre, cuando el oficialismo espera avanzar con los dictámenes para llevar el proyecto al recinto.

Además, el cruce estuvo atravesado por una decisión reciente de la Corte Suprema vinculada con la extranjerización de tierras. El máximo tribunal rechazó una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales y, con ella, las restricciones que establecía para la titularidad extranjera de terrenos.

El diputado ya había cuestionado públicamente la decisión y planteado la posibilidad de que Unión por la Patria impulse una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/23.

Ante la discusión apuntó contra la Corte Suprema por el reciente fallo relacionado con la Ley de Tierras. “Tienen la Corte comprada”, afirmó. Luego insistió: “Tienen todo comprado”.

La respuesta de Milei y la réplica de Grabois: "Sos el jefe de una banda de chorros"

El diputado volvió a referirse al episodio en su cuenta de X y apuntó contra los legisladores oficialistas. “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo”, escribió. Y cerró: “Lo intolerable no hay que tolerarlo”.

Según vinculó en declaraciones radiales, el fallo sobre las tierras con la discusión por el DNU 70/23 y reclamó revertir la decisión. “Hay que bajar el DNU 70/23 ya mismo”, sostuvo.

El presidente Javier Milei compartió en X un video del momento, publicado originalmente por la diputada libertaria Andrea Vera, y cuestionó: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...”.

Grabois respondió directamente al Presidente y volvió a subir el tono de la discusión. “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas”, lanzó.

Agregó una nueva acusación contra Milei y cerró: “Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insanía, enfermito lobotomizado”.

MV/ML