Carlos Castagnani: “Necesitamos unas cuantas reuniones para llegar a una ley de semillas que contemple a todos”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, evaluó en Canal E los principales temas que atraviesan al sector agropecuario: el fallo de la Corte Suprema sobre la compra de tierras rurales por extranjeros, la actualización de la Ley de Semillas, la situación de la infraestructura y la presión tributaria que enfrentan los productores.

Sobre la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir tierras rurales sin las restricciones que regían anteriormente, Carlos Castagnani señaló que CRA todavía debe fijar una posición institucional. “Si bien somos partidarios de la libertad y que los individuos puedan comprar tierra, yo creo que lo que es tierras fronterizas y eso tendríamos que rever”, planteó.

Se pide cautela con el accionar sobre las tierras fronterizas

Asimismo, marcó especialmente la cuestión de las zonas limítrofes. “Creo que debemos tener un cierto cuidado, más que nada lo que es frontera con otros países”, sostuvo, y aclaró que la postura definitiva será definida después de analizar el fallo dentro de la entidad.

Con respecto a la posibilidad de que otros Estados puedan adquirir tierras, Castagnani destacó: “Creo que está el uso propio, algunas variedades que dispone el INTA nosotros creemos que tienen que estar, pero bueno, creo que hay un camino superior a años anteriores, pero vuelvo a repetir, y esto lo quiero dejar claro, porque si no parece que mañana vamos a sellar un acuerdo y lamentablemente no es así, pero sí hay buena voluntad de ambas partes”.

Otro de los ejes fue la actualización de la Ley de Semillas y las conversaciones entre productores, entidades agropecuarias y empresas semilleras. “Nosotros como entidad estamos trabajando, si bien somos optimistas en este sentido, que por primera vez creo que hay, no acuerdos, acercamientos”, afirmó. Respecto de UPOV 91, expresó la posición de CRA: “Nosotros estamos, nos oponemos al acuerdo 91”.

El uso propio de las semillas tiene un fuerte respaldo

Sobre el uso propio de las semillas, el dirigente explicó que, “nosotros estamos de acuerdo con el uso propio, que el productor tenga que abonar cuando compra una semilla y por unos años ese uso propio que tomamos”.

También planteó que una nueva legislación debería contemplar a todos los actores: “Necesitamos todavía unas cuantas reuniones para, bueno, para llegar a un acuerdo que todos necesitamos, una ley de semillas, pero que contemple a todos”.