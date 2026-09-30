“La pregunta del millón es si Argentina tendrá los dólares suficientes para pagar la deuda de 2027”, indicó una economista

La economista, Carolina Manucci, en comunicación con Canal E, analizó las necesidades financieras de Argentina de cara a 2027 y puso el foco en los vencimientos de deuda, la generación de dólares y el crecimiento de la demanda privada de divisas en un año electoral.

La disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda será uno de los principales desafíos financieros de Argentina de cara a 2027. “La pregunta del millón es si realmente Argentina tendrá los dólares suficientes para pagar la deuda y al mismo tiempo sostener todo lo que es el funcionamiento de la economía para 2027”, explicó Carolina Manucci.

Desglose de lo que debe pagar Argentina en 2027

Según detalló, la necesidad financiera alcanzaría los USD 24.900 millones e incluiría capital e intereses. “Ahora, esos 24.900 millones son capital más intereses”, precisó. Y agregó: “O sea, estamos hablando que tenemos un 63% que corresponde a capital, pero un 37% que corresponde a los intereses”.

Manucci también puso el foco en la capacidad de la economía argentina para generar los dólares necesarios. “Si vemos cuántos dólares genera Argentina, y vamos hasta agosto de 2026, hubo exportaciones por 67.248 millones e importaciones por 49.000 millones”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el superávit comercial convive con una fuerte demanda de divisas por parte del sector privado: “O sea, si bien Argentina genera dólares por el lado comercial, simultáneamente también hay una demanda del lado financiero de hogares y, bueno, de empresas”.

Se estima un periodo de dolarización en el periodo electoral de 2027

La economista anticipó que la demanda de dólares podría profundizarse durante 2027 debido al contexto electoral y al comportamiento tradicional de los ahorristas. “Bueno, justamente, a ver, vamos a entrar a un año electoral y ya sabemos lo que es la dolarización de carteras y justamente el atracamiento de divisas. Eso es histórico y es real”, afirmó.

Y añadió: “Uno supondría que esto se va a seguir manteniendo igual por lo pronto y tal vez se podría llegar a ver un poquito incrementado ya el año que viene”.