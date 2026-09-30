La suba del riesgo país empieza a preocupar a los inversores: “Hay una descorrelación, o sea, un riesgo interno”

El analista financiero, Lionel Fernández, pasó por Canal E y se refirió a que el riesgo país argentino volvió a ubicarse en niveles elevados y alcanzó los 628 puntos, en un contexto marcado por las dificultades de financiamiento, los vencimientos de deuda, la evolución de las reservas y la incertidumbre vinculada al escenario electoral.

“Había pasado de 400 puntos a 628 puntos”, señaló Lionel Fernández al analizar la evolución reciente del indicador. En ese marco, vinculó el incremento con las dificultades para obtener financiamiento a tasas consideradas sostenibles.

A qué se debe el encarecimiento del acceso al mercado

Según explicó, el bono AO29 llegó a ofrecer rendimientos superiores al 12%, lo que encarece el acceso al mercado: “Porque el AO29 rinde arriba del 12%. Es decir, la tasa es muy alta”.

Fernández recordó además qué representa el riesgo país para los inversores: “Es la sobretasa que se paga, ya sea el Gobierno o las empresas, sobre la tasa libre de riesgo que la tasa de Estados Unidos”.

Uno de los puntos centrales fue la comparación regional. En este sentido, sostuvo que existe una diferencia significativa entre Argentina y el resto de América Latina en materia de riesgo financiero. “El riesgo país de Latam, sacando Argentina y sacando Venezuela, está en 210 puntos”, explicó. Frente a los 628 puntos registrados para Argentina, consideró que existe “una descorrelación” y la vinculó con factores internos.

El riesgo país se explica por la situación económica de Argentina

“Hay una descorrelación, o sea, hay un riesgo interno”, afirmó el analista, quien también señaló el nivel de compras de dólares del Banco Central durante septiembre como otro elemento a considerar.

En ese sentido, sostuvo que el promedio de compras diarias había sido reducido: “Fue nada más que 13 millones diarios. Muy poquito”.