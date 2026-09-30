La microeconomía no repunta: “Los argentinos no estamos viendo una mejora en nuestro bienestar o en nuestro salario”

El economista, Félix Schmidt, analizó para Canal E que la economía argentina volvió a quedar en debate tras el deterioro de los indicadores de actividad. El EMAE de julio registró una caída de 1,4% interanual y de 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%.

“Después de la publicación del dato del EMAE, estimador económico, que te puede aproximar lo que va haciendo el PBI mes a mes, con los datos de julio tuvo una caída mucho más grande de la esperada”, sostuvo Félix Schmidt.

Los inversores se encuentran preocupados por el nivel de actividad económica

Según explicó, el comportamiento de la actividad generó preocupación entre los inversores y llevó a revisar las perspectivas de crecimiento: “Entonces, este dato publicado por el INDEC hizo levantar todas las señales de alarma entre los inversores”.

Para Schmidt, uno de los principales problemas es la heterogeneidad del desempeño económico. “Porque estás teniendo una economía completamente fragmentada, donde estás teniendo sectores primarios, donde les están mostrando crecimiento y donde les va bien, donde hay un crecimiento de las exportaciones”, señaló.

En ese grupo ubicó al agro, la minería y la producción de petróleo y gas. En contraposición, marcó el deterioro de actividades con mayor generación de empleo: “Pero estás teniendo fuertes caídas en los sectores, principalmente los generadores de empleo, que son industria manufacturera y comercio”.

Crece la tensión en la economía real

El contraste también aparece en las distintas mediciones de actividad. “Lo cierto es que acá estás combinando un montón de factores internos con la cuestión de las expectativas”, explicó el economista. Y agregó: “Cuando salen a la vista los datos de la economía real, generan este tipo de ruidos y este tipo de tensiones que hemos visto a lo largo de toda la semana”.

Más allá de los indicadores macroeconómicos, puso el foco en el impacto sobre los hogares. “Mientras tanto, los argentinos no estamos viendo una mejora en nuestro bienestar o en nuestro salario de bolsillo, por así decirlo”, afirmó. Según su análisis, la recuperación no alcanza a todos los sectores: “Entonces, al no ver un crecimiento en nuestras expectativas económicas, la verdad es que el crecimiento está concentrado y eso hace que las expectativas de las familias sean cada vez más negativas”.