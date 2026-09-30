Ley de Tierras Rurales: en RDI se reveló que “actualmente tenemos 13.300.000 hectáreas rurales en manos de extranjeros”

La compra de tierras rurales por extranjeros en Argentina volvió al centro del debate durante el gobierno de Javier Milei. En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, analizó los certificados otorgados durante 2024, 2025 y 2026 y repasó el proceso político alrededor de la Ley de Tierras Rurales y el DNU 7023.

“Con la ley vigente de la Ley de Tierras Rurales sancionada en diciembre del 2011, lo que fue la era Milei, sus tres años, 2024, 2025 y lo que va del 2026, hay corroborados 111 certificados de habilitación de compra a extranjeros”, señaló Bravo.

2026 es el año con mayor compra de tierras por parte de extranjeros

Según detalló, “en 2024 hubo 35, en 2025 hubo 29 y en lo que va del año hubo 47”. El analista sostuvo además que 2026 registró el mayor número de certificados dentro del período mencionado: “Fue el año con más compras de extranjeros a tierras rurales y todavía el año no terminó”.

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Bravo también se refirió a la superficie actualmente en manos extranjeras: “Actualmente tenemos 13.300.000 hectáreas rurales en manos de extranjeros, lo que representa el 5% de la población total”.

Sobre la evolución reciente, agregó: “Desde el 2018 hasta la fecha hay una suba del 6,25% donde se vendieron en los últimos siete años un total de 781.000 hectáreas de tierras rurales”.

El debate también alcanzó al gobierno de Milei y sus intentos de modificar la normativa. Bravo explicó que, “el Gobierno proponía elevar de un 15% a un 25% esa capacidad total de extranjerización de tierras rurales”.

En ese contexto, mencionó a Federico Sturzenegger y afirmó: “El ideólogo de la derogación de esta ley fue el que en su momento cuando redactó el DNU 7023, Federico Sturzenegger”.

El negocio detrás de la venta de tierras rurales

Bravo también repasó el caso de Joaquín Venegas Lynch y una consultora vinculada con operaciones inmobiliarias rurales. “Joaquín Venegas Lynch tenía una consultora que daba asesoría, como él le gusta decir, a clientes que venían del extranjero y él le hacía como un catálogo de las tierras a comprar. Era una especie de Avón de tierras rurales”, expresó en +Perfil.

Respecto del escenario legislativo, Bravo señaló que el oficialismo enfrenta una disputa por los votos y sostuvo: “Hoy por hoy el quiero, como si fuera el truco, lo tiene el Gobierno, porque lo tiene a los gobernadores y se los lleva de viaje”.