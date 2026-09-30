RDC: Flávio Bolsonaro negó querer quitarle a Nuestra Señora de Aparecida su condición de patrona

La controversia alrededor de Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil, dejó de ser solamente una discusión vinculada con la campaña electoral y pasó a convertirse en un conflicto judicial entre distintas decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF). El caso gira alrededor de publicaciones en redes sociales que vinculaban a Flávio Bolsonaro con un supuesto proyecto para retirar a la Virgen su condición de patrona del país, algo que el candidato negó.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman señaló que el episodio terminó exponiendo las diferencias entre los magistrados y planteó que el principal trasfondo es la tensión institucional que atraviesa al máximo tribunal brasileño. La disputa por los contenidos pasó por decisiones de los ministros André Mendonça, Flávio Dino y Luiz Fux, con criterios diferentes sobre su permanencia en las plataformas digitales.

La disputa por los posteos sobre Nossa Senhora Aparecida

El conflicto comenzó después de que circularan publicaciones que asociaban a Flávio Bolsonaro con un supuesto proyecto para quitarle a Nossa Senhora Aparecida el título de patrona de Brasil. Bolsonaro negó esa intención y sostuvo que se trataba de una información falsa; medios brasileños también documentaron que la controversia estaba vinculada con un proyecto antiguo que había sido archivado.

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El 25 de septiembre, el ministro André Mendonça, en su condición de integrante del TSE, ordenó retirar publicaciones que presentaban como verdadero ese supuesto vínculo. La decisión alcanzó inicialmente a más de mil contenidos y consideró falso el núcleo de la afirmación que atribuía a Bolsonaro o a su familia la intención de retirar a la Virgen de su condición de patrona.

Posteriormente, el ministro Flávio Dino dejó sin efecto esa decisión respecto de determinadas publicaciones y ordenó restablecer contenidos, con el argumento de proteger la libertad de expresión y la libertad religiosa. La resolución generó una nueva intervención del ministro Luiz Fux, quien suspendió la decisión de Dino hasta que el caso pudiera ser analizado por el pleno del STF.

Una disputa que expone las diferencias dentro del STF

Para Gosman, el punto central dejó de ser solamente la discusión sobre la condición de la Virgen como patrona de Brasil. "Para mí lo que está en juego es la terrible polarización de la Corte Suprema, la misma polarización que se ve en la sociedad", sostuvo durante el segmento.

La periodista también puso el foco en la dificultad para establecer con precisión qué afirmaciones eran falsas y cuáles se referían a antecedentes reales. "No hay claridad", señaló al describir uno de los principales puntos de conflicto en torno a las publicaciones.

La disputa adquirió una dimensión institucional porque diferentes magistrados adoptaron decisiones sucesivas y contradictorias sobre los mismos contenidos. El episodio también provocó un intercambio entre autoridades del TSE y del STF por los límites de intervención de un tribunal sobre decisiones adoptadas por el otro.

Qué dijeron Flávio Bolsonaro y la Justicia

Flávio Bolsonaro negó que exista una iniciativa propia para retirar a Nossa Senhora Aparecida del lugar que ocupa como patrona de Brasil. Su campaña recurrió a la Justicia Electoral para solicitar que fueran retiradas publicaciones que vinculaban al candidato con esa supuesta propuesta.

El caso adquirió mayor dimensión durante la campaña presidencial porque el contenido comenzó a circular masivamente en redes sociales. La defensa de Bolsonaro sostuvo ante la Justicia que esas publicaciones difundían información falsa y podían afectar el proceso electoral.

Al mismo tiempo, Flávio Bolsonaro acusó a sectores de la Iglesia y a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) de estar involucrados en la difusión de la información, una acusación que la organización religiosa negó.

El debate sobre libertad de expresión y contenidos electorales

Uno de los aspectos jurídicos más sensibles es determinar hasta dónde puede llegar la Justicia Electoral en la eliminación de contenidos durante una campaña. La decisión inicial de Mendonça consideró que las publicaciones presentaban como verdadero un hecho que no tenía sustento, mientras que Dino entendió que determinadas expresiones no alcanzaban el grado de certeza necesario para justificar una medida restrictiva.

Gosman resumió la dimensión que adquirió el episodio al señalar que el caso terminó involucrando cuestiones que exceden la discusión original: "Es un asunto religioso y es un asunto de legitimidad".