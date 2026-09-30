RDC: Un ex socio de Flavio Bolsonaro reveló presuntas irregularidades y episodios de su vida privada

Alexandre Santini, antiguo amigo y socio comercial de Flavio Bolsonaro, hizo publicos mensajes, fotografias y documentos vinculados con el actual candidato presidencial brasileño y uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro. El material fue revelado por el medio brasileño PlatôBR y contiene acusaciones sobre la vida privada del dirigente, regalos de alto valor y una presunta intermediacion de intereses ante un integrante del Supremo Tribunal Federal.

Durante su participacion en +Perfil, la corresponsal Eleonora Gosman analizo las revelaciones y explico que parte de la informacion ya habia circulado anteriormente, mientras que otros episodios eran desconocidos. "Algunas cosas te diria que se sabian, pero otras no", señalo.

Una amistad que termino en una disputa

Santini y Flavio Bolsonaro fueron amigos y compartieron una sociedad en una franquicia de Kopenhagen ubicada en Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. La relacion se deterioro hace poco mas de tres años, en medio de diferencias economicas relacionadas con el negocio, segun reconstruyo la investigacion de PlatôBR.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La chocolateria ya habia quedado bajo la lupa de la Justicia brasileña en la investigacion conocida como el caso de las "rachadinhas", que indagaba una presunta apropiacion de parte de los salarios de empleados del entonces diputado estadual. Las actuaciones judiciales que sustentaban aquella investigacion sufrieron posteriormente anulaciones en tribunales superiores.

Gosman explico que una de las acusaciones que rodearon al negocio señalaba una posible utilizacion para lavar dinero. "Justamente lo que se decia de Flavio, que el era el contacto con la familia para aquellos que querian beneficios empresarios, financistas, etcetera", relato la corresponsal al describir las afirmaciones del exsocio.

Las acusaciones sobre reuniones privadas

Otro segmento del material difundido se refiere a la vida privada de Bolsonaro. Segun la investigacion de PlatôBR, Santini conservo mensajes y fotografias que indicarian que ambos participaron en encuentros privados con trabajadoras sexuales. El exsocio habria mostrado parte de ese material a Fernanda Bolsonaro, esposa del dirigente, cuando la relacion entre ambos ya estaba deteriorada.

"Santini le llevo las afirmaciones a la mujer de Flavio Bolsonaro y le dijo de todo, de todas las tropelias cometidas por su marido en estas orgias", relato Gosman durante el programa al reconstruir la version publicada.

Los archivos divulgados constituyen material aportado por Santini y las acusaciones no deben interpretarse por si mismas como hechos judicialmente probados. Tras la publicacion, distintos medios brasileños intentaron obtener una respuesta de Flavio Bolsonaro y de su exsocio sin conseguirla inicialmente.

Un Rolex de 305.000 reales

Entre los documentos aparece tambien la compra de un Rolex Submariner Date de oro blanco, realizada en febrero de 2022. La factura, por 305.000 reales, figura a nombre del abogado Alan Belaciano, mientras que los mensajes publicados por PlatôBR indicarian que el reloj estaba destinado a Flavio Bolsonaro.

El caso del reloj ya habia tenido una explicacion publica por parte del dirigente. Cuando aquella adquisicion trascendio, Bolsonaro sostuvo que se trataba de un "prestamo personal" realizado por un amigo y que estaba devolviendo el dinero. La documentacion difundida ahora tambien atribuye a Belaciano el pago de mas de 90.000 reales en equipamiento para un gimnasio instalado en la residencia del senador.

Durante +Perfil, Gosman y Jorge Elias discutieron tambien el valor del reloj y el contexto en el que habrian ocurrido esos movimientos. La corresponsal puso el foco especialmente en el acceso que podia proporcionar la cercania de Flavio con su padre durante la Presidencia: "Porque vos tenes ahi justamente como se tapan las cosas a partir de que tu papa es presidente".

Una presunta gestion ante el Supremo Tribunal Federal

Los documentos difundidos incorporan otra acusacion: mensajes que sugieren que Flavio Bolsonaro habria intervenido ante el ministro del Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques en favor de intereses relacionados con un cliente acompañado por Belaciano. La informacion publicada no acredita por si sola que haya existido una actuacion irregular del magistrado.

La asesoria de Nunes Marques respondio que el ministro "atiende parlamentarios de todos los partidos" y que esos contactos no afectan su imparcialidad. Flavio Bolsonaro, Santini y Belaciano no habian respondido a las consultas de UOL al momento de la publicacion de su cobertura sobre los documentos.

Las revelaciones aparecen ahora a partir del archivo conservado por quien durante años estuvo dentro del circulo personal y comercial de Bolsonaro. Como sintetizo Gosman al evaluar el material divulgado por PlatôBR: "Algunas cosas te diria que se sabian, pero otras no".