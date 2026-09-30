De la economía a la teología, el curioso giro del discurso oficial contra Axel Kicillof

La teología tiene influencia en la economía de hoy de la Argentina. Es bastante curioso. Gran parte de la política en Latinoamérica está influencia por aspectos religiosos. Por ejemplo, en Colombia el presidente Abelardo de la Espriella aparece con una pistola en el cinto, como si fuese un vaquero, y cierra sus discursos con invocación religiosa: ¡Viva Cristo Rey!

En la misma línea, están Trump y un montón de dirigentes muy ultras conectando, vinculando la religión con la política y con la economía, un poco bajo el argumento de que poco menos que son enviados de Dios para salvarnos de las garras del demonio.

En Argentina sucede algo parecido. Ayer el ministro de economía Luis Caputo ha caído en esta lógica que está imperando en el continente. El ministro Caputo ve en, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof al anticristo.

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Seguramente habrá montañas de críticas a Kicillof y naturalmente al kirchnerismo. Pero ayer en un discurso Caputo invocó esta cuestión de carácter teológico, que el presidente Milei suele usar para explicar la economía.

Milei sostiene que el capitalismo es una derivación de la biblia, una creación de Dios. Para mí es una creación de Adam Smith. Pero bueno, él va mucho más allá a la creación del mundo para explicar al capitalismo. Ayer Caputo dijo que Kicillof es el anticristo y el kirchnerismo es el infierno.

Creo que hay elementos más terrenales para explicar el proceso del kirchnerismo en Argentina.

Me parece que le está pasando al gobierno lo que en su momento le pasó a Mauricio Macri cuando era presidente. Tanto hablan de Kicillof, que lo han instalado. Por ahí es a propósito. En su momento ocurrió con Macri. Hablaba todo el tiempo de Cristina Kirchner. Cristina era en la época Macri un fenómeno semi terminado.

Sin embargo, Juntos por el Cambio exhibía a Cristina Kirchner como el enemigo que estaba a la vuelta de la esquina, a punto de pegar un zarpazo, en contra de la Argentina.

Con lo cual terminaron inventando una figura fantasmagórica, que finalmente prevaleció en las elecciones de 2019.

Lo propio está ocurriendo con Kicillof y ayer fue el ministro de economía, Luis Caputo quien hizo esta exhibición religiosa. Un hombre que viene del mundo de los bancos no tengo muy claro la visión que tiene de Cristo o del anticristo. Pero esos son los términos con lo que se ha discutido en la política argentina.

El ministro de economía volvió a cargar contra el kirchnerismo y en particular contra el gobernador Kicillof, al que lo ubicó como principal referencia de una eventual vuelta del kirchnerismo al poder. Y dijo que el kirchnerismo es el infierno Y Kicillof es el anticristo.

Parece niños.