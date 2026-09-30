RDI: la crisis en el poder judicial ocasionó que, “si históricamente perteneciste a colectivos vulnerados, no tenés acceso a la Justicia”

El abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y cuestionó el fallo de la Corte Suprema que rechazó la demanda contra la derogación de la Ley de Tierras por falta de legitimación. También habló sobre las causas por torturas en Malvinas y criticó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

Para Jerónimo Guerrero Iraola, la resolución tiene consecuencias que exceden el expediente iniciado por el CECIM. “La lectura general es una calamidad para el pueblo argentino, porque la Corte acaba de cerrar el acceso a la jurisdicción”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que el máximo tribunal haya rechazado la legitimación del CECIM y consideró que el mensaje alcanza también a otros tribunales: “Se lo dice a la Cámara Federal de La Plata, y yo lo voy a decir con claridad meridiana, porque quiero hacer un desagravio, porque la Corte agravió a un tribunal que es de excelencia”.

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Guerrero Iraola también defendió el desempeño de los jueces de la Cámara Federal de La Plata que habían intervenido anteriormente en la causa. “Lo que sí puedo decir de la sala tercera de la Cámara Federal de La Plata, de los doctores Lemos Arias, del doctor Vallefín, que son excelentes jueces, que tienen una integridad a la hora de ejercer la jurisdicción”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La Ley de Tierras y el acceso a la Justicia

Uno de los principales ejes fue el acceso a la Justicia. Guerrero Iraola sostuvo que el problema excede la discusión sobre la propiedad rural y alcanza a distintos sectores de la sociedad: “Si sacas el tema de tierras, el principal punto que tenemos que saber es que no hay acceso a la Justicia en la República Argentina”.

Y agregó: “Si sos pobre, si sos mujer, si sos trans, si sos ex combatiente, si sos los que históricamente perteneciste a colectivos vulnerados, no tenés acceso a la Justicia”.

El abogado explicó además que el CECIM sostiene su representación legal sin cobrar honorarios. “Lo hacemos pro bono, lo hacemos gratis”, señaló, al referirse a su trabajo junto con su colega Aurentina Alonso.

Para Guerrero Iraola, las dificultades para acceder a los tribunales también están relacionadas con la complejidad del lenguaje y los costos del sistema judicial: “Es caro litigar, nosotros, yo lo quiero decir, pero no para golpearme el pecho”.

Las causas por torturas a ex combatientes de Malvinas

El abogado también se refirió a las causas judiciales por presuntas torturas sufridas por soldados argentinos durante la guerra de Malvinas. “La causa por torturas en Malvinas se arrancó en el año 2007”, explicó.

Según relató, el CECIM mantiene múltiples recursos ante la Corte Suprema vinculados con esas investigaciones: “Nosotros tenemos nueve recursos extraordinarios en representación de personas que fueron torturadas durante la guerra de Malvinas desde 2021 en la Corte”.

Asimismo, sostuvo que existen más de 200 casos denunciados dentro de ese expediente. “La corte con todos estos precedentes tiene a más de 200 víctimas de tortura que todavía sueñan con ver a su torturador afrontando un proceso judicial”, expresó.

Guerrero Iraola vinculó además la demora judicial con la historia de las víctimas y con la documentación sobre la dictadura militar. “La causa por torturas en Malvinas se arrancó en el año 2007 y ¿saben por qué tardó tanto en arrancar? Porque la guerra termina en el 82 y muchos dicen que se acordaron en 2007 de ir a declarar”, sostuvo.

Críticas al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

Otro de los puntos centrales fue el proyecto impulsado por el Gobierno en materia de defensa y soberanía. Guerrero Iraola sostuvo que la iniciativa podría modificar el esquema de seguridad e inteligencia: “Este proyecto esconde el huevo de la serpiente que es la consagración de un consejo de seguridad nacional que heredita la doctrina de la seguridad nacional”.

Para el abogado, el debate sobre Malvinas no debería desligarse de la discusión sobre la política territorial. “Cómo puede ser malvinero, con los mismos criterios y parámetros de la derogación de la Ley de Tierras, las Malvinas son argentinas, estamos de acuerdo con eso”, planteó.