RDI: avanza un pedido de sesión en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/2023 tras el fallo de la Corte Suprema

Tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, la oposición busca avanzar con una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70/2023. Durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, explicó las negociaciones por el quórum, la posición de los gobernadores y la presión social sobre los legisladores.

El fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras aceleró las conversaciones políticas en el Congreso. En ese contexto, Leandro Bravo explicó que, “ayer martes temprano cuando salíamos del canal nos sorprendió a todos los que estábamos en el Congreso lo que fue este fallo de la Corte y de inmediato se activó esto de decir vamos por el DNU 70”.

Sobre el pedido de sesión, señaló: “Miriam Bregman tuiteó que estaban a 10 firmas de lo que sería el tratamiento”.

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El periodista agregó que la estrategia también apunta a generar presión sobre los diputados: “Yo creo que también buscan apelar a lo que es la presión social”.

Presión social y diputados dialoguistas

Bravo describió a los distintos sectores que podrían movilizarse: “Vas a tener a inquilinos, vas a tener estudiantes universitarios, vas a tener endeudados, jubilados”.

También explicó que algunos legisladores que habían mostrado una postura diferente comenzaron a revisar su posición ante el escenario electoral: “Con la presión social y con la campaña a la vuelta de la esquina te dicen bueno ahora lo estamos debatiendo”.

Según Bravo, una situación similar se había producido durante el debate sobre el veto a la ley de discapacidad. “Muchos te decían yo no puedo volver a mi provincia si yo no voto esto”, expresó en +Perfil.

El rol de los gobernadores y el quórum

Uno de los puntos centrales será conseguir el quórum necesario para abrir la sesión. Bravo destacó el papel que podrían tener algunos gobernadores del norte. “Son peronistas pero aliados del Gobierno en determinados momentos”, describió.

Y planteó el interrogante: “Habrá que ver si esta vez definen ir con lo que es el espectro opositor y juntar lo que es el quórum para habilitar el recinto”.

Sobre el mecanismo de tratamiento, explicó: “Una vez que se ponga a consideración este denuncio, no tiene debate, directamente se abre y se vota”.