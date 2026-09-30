RDI: solo el 26% de los argentinos confía en las noticias y crece la evasión informativa

El Digital News Report 2026 del Instituto Reuters mostró un fuerte cambio en la forma en que los argentinos consumen información. La periodista, Paula Bistagnino, durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, analizó la caída de la confianza en las noticias, el aumento de la evasión informativa y el crecimiento de las redes sociales, los creadores de contenido, los streamings y la inteligencia artificial.

El informe del Instituto Reuters, elaborado junto con la Universidad de Oxford, relevó los hábitos de consumo informativo en distintos países. En Argentina, uno de los principales datos es la caída de la confianza. Bistagnino explicó que, “solamente el 26% de las personas confían en las noticias. Es el punto más bajo históricamente en la Argentina”.

La cifra se encuentra diez puntos porcentuales por debajo del promedio global, que alcanza el 37%. La periodista repasó además la evolución reciente: “Argentina en 2025. La página es muy alucinante, 32% en 2025. Te digo, 30% en 2024, estábamos como ahí, 2023, 30, estábamos por ahí, ahora es el pico más bajo”.

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La evasión de noticias también crece

Otro fenómeno analizado es el rechazo o cansancio frente al consumo informativo. “El 46% de la población dice que a menudo, a veces, evade las noticias, que no quiere consumir noticias”, señaló Bistagnino en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La periodista vinculó este comportamiento con una combinación de desconfianza y hartazgo: “No, que es desconfianza sumado a evadirse de las noticias”. A nivel global, la evasión de noticias se ubicó en 42%, mientras que en Argentina alcanzó el 46%.

Menos medios tradicionales y más creadores de contenido

El cambio en los hábitos también se observa en las fuentes elegidas para informarse. Bistagnino destacó que, “lo que más creció es el consumo de creadores de contenidos, de influencers, de streamings, de redes sociales, y la caída del consumo en los medios de comunicación”.

La periodista también comparó las audiencias digitales: “Vos mirás la suscripción que, por ejemplo, tiene hoy el diario con más suscripciones de la Argentina, que es el diario Clarín, que son 647 mil suscripciones, y tenés un canal como Olga o Luzu, que están cerca de los 2 millones de suscriptores en YouTube”.

Los chatbots ya aparecen como fuente de información

La inteligencia artificial también empieza a ocupar un lugar dentro del ecosistema informativo argentino. “En Brasil, el 13% de la información de las personas se informa con chatbots, en Argentina está cerca de un 10%”, explicó Bistagnino.