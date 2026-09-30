RDC: crece la confusión en el caso de un presunto atentado contra una base estadounidense en Reino Unido

El presunto atentado contra la base aérea británica de Fairford, utilizada por Estados Unidos, continúa rodeado de interrogantes. El periodista, Marcelo Justo, durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, explicó cómo evolucionó la investigación tras la detención de cinco personas y el posterior cambio de las versiones sobre un supuesto vínculo con Irán.

“Es como una vuelta de tuerca a lo que fue el caso del lunes, del domingo en realidad”, comenzó Justo. Según relató, cinco personas que se encontraban en tres camionetas blancas cerca de la base fueron detenidas luego de que una granjera alertara a los servicios de emergencia.

La noticia por un presunto atención llamó la atención de la población

Inicialmente se habló de un posible ataque terrorista contra la instalación militar. “Todo esto creó una gran conmoción, una serie de versiones”, explicó Justo, quien señaló que circularon versiones sobre hombres con pasamontañas, restos de explosivos y un supuesto vínculo con Irán.

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“Se habló de un atentado terrorista contra la base militar porque Estados Unidos la utilizaba”, detalló. Sin embargo, las versiones comenzaron a modificarse y finalmente la policía decidió liberar bajo fianza policial a los cinco detenidos.

La decisión generó repercusiones incluso en Estados Unidos. “Donald Trump no podía dejar de intervenir en todo esto y dijo que no entendía la decisión de la policía británica porque Estados Unidos tenía bien controlados estos cinco individuos”, relató Justo en +Perfil.

La investigación sumó luego un elemento que profundizó la confusión: uno de los propios detenidos habría llamado a emergencias para denunciar la presencia de personas sospechosas: “Ahora, uno de estos que pusieron arrestados, los cinco arrestados son de origen británico, se supo que había llamado él mismo a emergencias para reportar que había visto a personas sospechosas con pasamontañas”.

Crece la incertidumbre en cuanto al caso

Para Justo, esto modificó sustancialmente el escenario: “Con lo cual ya no se sabe quién vio qué exactamente”.

La incertidumbre aumentó después de las declaraciones del primer ministro británico Andy Burnham, quien afirmó que creía que Irán estaba involucrado en el incidente. “Ahora, ya no se sabe cuál es el incidente del que se habla, ni se sabe quiénes eran los presuntos perpetradores”, sostuvo Justo.