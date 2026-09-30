“En San Pablo gana Flávio Bolsonaro”: en RDC analizaron cómo vota cada región de Brasil

El mapa electoral brasileño muestra diferencias marcadas entre las regiones, con un peso decisivo de los grandes distritos y de un electorado femenino que representa más de la mitad del padrón.

Brasil llegará al primer turno de las elecciones presidenciales, previsto para el 4 de octubre, con un padrón de 158.745.463 electores, distribuidos en miles de municipios. “Votan una cantidad realmente sorprendente de personas, dado el tamaño que tiene Brasil obviamente: son 158 millones de votantes en muchísimos municipios”, explicó Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El peso del electorado femenino y la evolución social de Brasil

La analista destacó además la transformación social del electorado brasileño durante las últimas décadas. “Esta población fue evolucionando de una manera sorprendente, tanto en el sentido educativo como en el sentido social”, sostuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según su análisis, el proceso de movilidad social contribuyó a modificar la estructura electoral del país. “Tuvo un gran desarrollo poblacional y de movilidad social”, señaló, y agregó que ese fenómeno “se convierte en algo trascendente desde el punto de vista electoral”.

Gosman también puso el foco en el peso del electorado femenino. Los datos oficiales muestran que las mujeres son 83,8 millones, el 52,84% del padrón nacional. “Las mujeres siguen siendo más sólidas entre los votantes. Hay 83,8 millones de votantes femeninas contra 74,8 masculinos”, afirmó.

São Paulo, Minas Gerais y el peso del norte y nordeste

Entre los principales distritos electorales, São Paulo concentra más de 34 millones de electores, mientras Minas Gerais supera los 16,3 millones y Río de Janeiro ronda los 12,9 millones. “El más poblado es San Pablo, el estado de San Pablo, y tiene nada más ni nada menos que 34 millones de votantes”, remarcó Gosman.

Sobre Minas Gerais, la periodista destacó una particularidad histórica: “Tiene la capacidad de indicar cómo van a ser las elecciones” y agregó que “si uno ve cómo sale la votación de Minas Gerais, es muy próxima de la votación nacional”.

En cuanto a las preferencias regionales, Gosman describió diferencias entre los grandes bloques electorales. “Minas Gerais tiene una tendencia a favorecer a Lula, pero con muy poca diferencia con Flávio Bolsonaro”, explicó.

Sobre São Paulo, sostuvo: “En San Pablo es más complejo, en San Pablo gana Flávio Bolsonaro”, mientras que también identificó respaldo al candidato del PL en zonas agrícolas del Centro-Oeste.

El contraste aparece, según su lectura, con el norte y el nordeste. “Se explica por lo que es el nordeste y el norte del país, que sí son regiones grandes que le dan una preferencia muy marcada a Lula”, afirmó Gosman.

La distribución regional resulta especialmente relevante para comprender el escenario electoral brasileño, en un país donde el Sudeste concentra el 41,78% del electorado y el Nordeste el 27,42%.