Netanyahu aseguró que el piloto de FlyDubai que atacó a su compañero "trató de estrellar el avión": fotos y videos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de FlyDubai con destino a Tel Aviv que fue desviado a Arabia Saudita intentó estrellar el aparato y matar a los pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

"Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo", dijo el primer ministro en un mensaje en el que elogió la actuación de los pasajeros que "impidieron un desastre mayor". También afirmó que el piloto atacante quedó arrestado en Arabia Saudita y está siendo interriogado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que se trató de un "intento de atentado terrorista yihadista". También tuvo palabras de elogio para los pasajeros: "(El ataque) solo se pudo frustrar gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control del avión a la tripulación de vuelo adicional que se encontraba allí".

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La aeronave volaba de Dubái a Tel Aviv cuando cayó en picada 17.000 pies (5.200 metros) en menos de dos minutos, antes de ser desviada a Arabia Saudita.

Según contaron los pasajeros, en el momento del abrupto descenso de nivel, entre los gritos de terror del pasaje, "entre tres y cinco hombres irrumpieran en la cabina" y redujeron al agresor.

En redes sociales circulan fotos donde se ve cómo los pasajeros que intervinieron quedaron ensangrentados tras auxiliar al piloto atacado y reducir al agresor.

Otro pasajero relató que ellos mismos "tomaron el control del vuelo" arrebatándoselo a "un atacante armado con un cuchillo". Luego, otros dos pilotos que viajaban en la parte trasera acudieron a la cabina para comandar el avión y aterrizarlo.

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El piloto herido fue atendido por un pasajero odontólogo, quien le proporcionó los primeros auxilios.

Netanyahu elogió a los "héroes" que ayudaron a "estabilizar la aeronave", y señaló: "Salvaron muchas vidas y evitaron una gran tragedia".

MB