Rockhopper desafía las sanciones “ilegítimas” de Argentina y seguirá explotando petróleo en Malvinas

La explotación de petróleo en las Islas Malvinas volvió a tensar la relación entre Argentina y las empresas que operan en la zona cuando, en su informe semestral presentado en la Bolsa de Londres, la británica Rockhopper ratificó que mantiene su plan para avanzar con el proyecto Sea Lion, que prevé comenzar a producir hidrocarburos en el primer trimestre de 2028. Además, calificó las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.

A través del documento oficial, la petrolera hizo mención a la escalada de tensiones diplomáticas y judiciales impulsada por el Gobierno de Javier Milei en las últimas semanas en torno a la explotación de recursos en el archipiélago disputado. “Los comentarios y las posteriores amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos de las islas Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política”, señaló.

Rockhopper además sostuvo que Navitas, la otra empresa involucrada en el proyecto Sea Lion, opera con licencias petroleras que considera válidas, otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas.

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En el mismo sentido, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, ratificó que el objetivo es alcanzar la primera producción de petróleo durante 2028 y remarcó que atraviesan “un período decisivo” para el proyecto.

Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa está encabezada por Navitas Petroleum, de origen israelí, que tiene el 65% de participación y es la operadora, y Rockhopper Exploration, de origen británico, que conserva el 35%.

La primera etapa del proyecto contempla 11 pozos y apunta a iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028, con una capacidad prevista de hasta 55.000 barriles de petróleo por día.

A posteriori, la segunda etapa sumará otros 12 pozos y, más adelante, están previstas nuevas fases de desarrollo. Para las etapas posteriores, Navitas proyecta ampliar considerablemente la producción, con una capacidad de hasta 125.000 barriles diarios en el Área de Desarrollo Central.

Dicha iniciativa ya había recibido la decisión final de inversión en diciembre de 2025, por unos US$1.800 millones para desarrollar la primera fase. La perforación de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027.

La respuesta de Argentina

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MV