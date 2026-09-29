La Mesa Política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada para ordenar la agenda del oficialismo y avanzar con distintos temas legislativos. El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y contó con la presencia de los principales funcionarios del Gobierno, además de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Durante la reunión, uno de los ejes fue la situación de seguridad en distintos centros urbanos. Monteoliva fue convocada especialmente para analizar lo que desde el Gobierno describieron como una escalada de inseguridad durante las últimas semanas.

En ese marco, los funcionarios repasaron el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante del área de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Juegan a las escondidas”: el enojo de Bullrich con la Rosada por la reforma electoral

Otro de los temas centrales fue el tratamiento de los proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso. En el Senado, la Mesa Política analizó el avance de la reforma electoral, mientras que en Diputados repasó la evolución del proyecto de ley sobre la defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.

Patricia Bullrich también informó sobre la próxima sesión del Senado y los proyectos del Poder Ejecutivo que están previstos para su tratamiento. Entre ellos aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación del régimen de Zona Fría y el proyecto sobre Bonos de Carbono.

La reunión se produjo una semana después del encuentro en el que el Gobierno buscó dejar atrás las diferencias públicas con Bullrich por los cambios introducidos en el Presupuesto 2027. En aquella oportunidad, desde la Casa Rosada señalaron que las diferencias habían quedado aclaradas y que el objetivo era fortalecer el trabajo conjunto en el Congreso.

Cómo será el operativo por la visita del Papa

La Mesa Política también dedicó parte de la reunión a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Según informó el Gobierno, se analizaron los procedimientos de seguridad y las medidas de prevención y coordinación necesarias para las actividades que realizará durante su estadía.

El Papa tiene previsto permanecer en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y participar de actividades en distintos puntos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Quiénes participaron de la reunión

Además de Karina Milei y Monteoliva, participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El presidente Javier Milei no participó del encuentro. La reunión se realizó antes de su viaje a Francia, donde encabezará una nueva edición de la Argentina Week y mantendrá una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.

LB/MSS