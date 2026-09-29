Después de semanas accidentadas en la interna libertaria, la Mesa Política del gobierno nacional vuelve a reunirse este martes. El encuentro apunta a saldar las tensiones generadas en las últimas semanas, sobre todo las diferencias que marcó Patricia Bullrich, y a ordenar la agenda legislativa para lo que queda del año. Además, será la previa del viaje de Javier Milei a Francia junto a 13 gobernadores que lo acompañarán para la Argentina Week en París.

La reunión está prevista para las 13 de este martes en Casa Rosada, después de la conferencia del vocero presidencial Adrián Ravier, y la encabezará la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Están convocados el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. También asisten la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Además, se sumarán al encuentro el armador nacional, Eduardo Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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La Mesa Política de la semana pasada ya había apuntado a desescalar la interna libertaria, que quedó expuesta en el Congreso y en los medios cuando Bullrich blanqueó que no le habían informado sobre los cambios en materia de Discapacidad incluídos en el Presupuesto 2027. "No me tomen de tonta", pidió en on la jefa del bloque libertario en el Senado.

Pero la tensión se mantuvo en los días siguientes por la Reforma Política. La Casa Rosada quiere eliminar o suspender las PASO antes de que comience 2027. A Bullrich le reprochan que no avanza lo suficiente con ese tema y sugieren que se debe a sus intenciones de competir en las elecciones del año próximo. La senadora responde que no hay coordinación en el diálogo con los gobernadores, fundamental para avanzar en los cambios, y que en Balcarce 50 "juegan a las escondidas" con el tema.

La frágil tregua entre Patricia y Karina debilita el operativo reelección que empuja el Gobierno

La exministra de Seguridad sigue enviando gestos para diferenciarse de Javier y Karina Milei, además de las declaraciones públicas. Primero fue el video que publicó con una canción de Lali Espósito, "enemiga" del jefe de Estado. Después vinieron sus declaraciones para bajarle el tono a la interna con la hermana presidencial.

Pero el fin de semana Bullrich se desmarcó una vez más cuando criticó el fallo contra periodistas en Formosa, que Milei había celebrado con insultos como parte de su guerra contra los medios. Para conciliar, en su última entrevista con Luis Majul, el primer mandatario dijo que su relación con ella es "excelente" pese a tener "distintas miradas" sobre la gestión. "Lo bueno de este Gobierno es que hay distintas miradas y eso nos permite componer una estrategia mejor. ¿Cuál es el problema?", agregó Milei

Agenda parlamentaria y Argentina Week

La reunión de la Mesa Política servirá también para ordenar la agenda legislativa de cara a los proyectos que impulsa La Libertad Avanza para lo que queda del año. La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central se aprobó en el Senado la semana pasada y debe volver a Diputados por los cambios incorporados. Más complicado es el panorama para el Presupuesto 2027 y la Reforma Política, que deben negociarse con los gobernadores.

La primera grieta entre los Milei

Esta noche a las 22, después de la reunión, el presidente Javier Milei partirá rumbo a París junto a 13 mandatarios provinciales y a Karina Milei. La inclusión de la secretaria General de la Presidencia es novedad, ya que no estuvo en la comitiva que voló a Nueva York la semana pasada para la Asamblea General de la ONU. La ausencia, muy poco frecuente para los Milei, se dio después de los despidos y cambios en el manejo de la quinta presidencial de Olivos.