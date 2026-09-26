La frágil tregua entre Patricia y Karina debilita el operativo reelección que empuja el Gobierno

El operativo reelección de Javier Milei tiene por delante un obstáculo de grandes proporciones que todavía no tiene resolución. Se trata de la espesa interna entre la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Las dos figuras de La Libertad Avanza firmaron una tregua que a la luz de los últimos gestos de la ex ministra de Seguridad luce muy frágil, sin cimientos sólidos.

La senadora nacional aprovechó para desmarcarse de la Libertad Avanza con dos movimientos en menos de 48 horas. El sábado, se refirió a la condena a periodistas que aplicó la justicia de Formosa a cuatro periodistas. Un hecho que el jefe de Estado celebró vía en X el viernes.

Por la misma plataforma, la dirigente dejó bien en claro su divergencia con el economista en este tema. “En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, espetó.

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Fue un mensaje que en las filas libertarias cayó mal. Al igual que el que la legisladora pronunció en el Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino el viernes. En aquel ámbito, rechazó el juicio político a las juezas que no aplicaron la reforma penal juvenil, un eje que motorizó gran parte del karinismo con bombos y platillos, en particular el diputado nacional Sebastián Pareja.

Pero la senadora dejó bien en claro que una cosa es cuestionar una resolución judicial y otra muy diferente utilizar el juicio político como respuesta. “No les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia”, explicó.

Mientras Bullrich agitó aguas internas, la hermanísima eligió no responder. Cuando ayer pisó la sede de La Rural para visitar la Feria Internacional de Turismo, mostró una sonrisa en una entrevista y aseguró que la Argentina está “en buen camino”. A esas palabras, le siguieron otras bajo el mismo tono. Cuando le pidieron un mensaje para la sociedad, sostuvo: “Sigan esperanzados”. A su lado, estuvieron el vicejefe de Interior Ignacio Devitt y el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Dos leales a “El Jefe”.

Pese a todo lo que sucedió en los últimos días, cerca de la poderosa funcionaria están convencidos de que Bullrich no pegará el portazo de la fuerza libertaria. Sin embargo, que no salga del espacio no va a impedir que continúe en esta sintonía. Porque, argumentan, ella se considera “una aliada” de LLA gracias al resultado electoral que consiguió en 2025. En dicho año, la legisladora se presentó como postulante al Senado bajo la nómina violeta y obtuvo el 50% de los sufragios. Además, como plantean en el oficialismo, tiene una virtud que hoy no tienen otros referentes libertarios: cuenta votos propios y, como se reflejan en sondeos de opinión pública, posee la capacidad de reunir “una masa de mileísmo crítico”. La frase se utiliza para describir al votante de Milei que está desencantado con el rumbo de la economía y que ve a Bullrich como una alternativa razonable.

El escenario genera presión sobre qué decisión tomará el Presidente para evitar que la disputa escale. Como contó PERFIL hace una semana, hay un sector del oficialismo que cree indispensable que el economista realice un gesto que contenga de manera definitiva a la díscola Patricia.

En concreto, mencionan que lo mejor que podría hacer Milei es ofrecerle la vicepresidencia, que sea su compañera de fórmula para la elección de 2027. Una manera elegante de contenerla, de comprometerla con el proyecto. Y al mismo tiempo, impedir que siga en este juego que, de acuerdo a lo que reconocen dirigentes de LLA, “lastima al Gobierno” y complica la narrativa en momentos en los que necesita mostrar resultados en la economía.

Bajo este marco, también se vio que todas las conversaciones que se desarrollaron en una semana entre Karina y Patricia poco sirvieron. A saber: en el encuentro de la mesa política del martes, todos los actores coincidieron en que las divergencias se deben canalizar de manera interna. Más allá de que la senadora se quejó de lo sucedido en materia de Discapacidad y los cambios que implementó el ministerio de Economía de Luis Caputo en el área.

El miércoles, en tanto, la hermanísima decidió congregar a todos los senadores del bloque violeta en una cena en Villa Urquiza. Fue un cónclave duró más de 4 horas y, cuando finalizó, la titular de la bancada oficialista en la Cámara alta afirmó que fue “una reunión de amistad y compañerismo”. “Todo bien, todo muy lindo”, declaró ante la prensa.

Fueron dos señales de paz y armonía que duraron menos de 48 horas gracias a una Bullrich que sigue jugando a su propio juego dentro de la estructura de los hermanos Milei. Y bajo la mirada de desconfianza que le propician el titular de la Cámara alta Martín Menem junto con su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Milei viaja otra vez, pero con destino a París

Después de su viaje a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei volverá a poner el foco en la agenda internacional. El Presidente viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la Argentina Week, una misión que combinará promoción de inversiones, encuentros empresariales y actividad diplomática. La comitiva incluirá ministros, empresarios y una docena de gobernadores.

La gira tendrá un componente político central. Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, prevista para el 1 de octubre, en el marco de una agenda que busca reforzar el vínculo entre ambos países. La Casa Rosada confirmó el encuentro, aunque los detalles de la agenda oficial serán difundidos durante el fin de semana.

El viaje tendrá, además, un fuerte perfil económico. Durante tres jornadas, funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y empresarios argentinos participarán de encuentros con representantes de compañías europeas y organismos internacionales. Energía, minería, infraestructura, agro, tecnología e inteligencia artificial estarán entre los sectores que concentrarán las conversaciones.

Tormenta latente

◆ La jefa de la bancada libertaria ordenó a su entorno que asegure que no pegará el portazo de LLA.

◆ Cerca de Karina le creen a medias pero siguen con detenimiento cada crítica velada de la exministra de Seguridad.

◆ En el oficialismo, tal como anticipó PERFIL, un sector cree que Milei tiene que ofrendar un gesto que les permita contener a Bullrich para frenar los tironeos. Arriesgan que le podría ofrecer la vicepresidencia.

◆ Los gestos esperados siguen sin aparecer y la senadora ahora se desmarca a razón de una vez cada 48 horas.

◆ Las señales de paz no son unánimes: tanto Martín como Lule Menem no aflojan su desconfianza.