Caso Adorni: el juez Lijo investigará sus billeteras virtuales y su patrimonio desde 1998

El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita y extendió la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga a Manuel Adorni. La medida alcanza a sus billeteras digitales, a las que solo se accede con claves secretas que el propio imputado puso en manos del juzgado, y extiende 14 años el plazo de investigación del patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

La pesquisa abarcaba desde el 1° de enero de 2012 al final de la gestión de Adorni en el Gobierno, el 27 de junio pasado. Ahora buscará reconstruir qué bienes acumuló la pareja desde que alcanzaron la mayoría de edad: Adorni, el 28 de febrero de 1998; y Angeletti, el 10 de octubre de 2000.

Pollicita pide informes al Anses, el ARCA y los registros de propiedades

La defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, sostiene que el capital invertido en bitcoins desde 2014 proviene de ahorros familiares generados por el trabajo de ambos cónyuges. Para comprobar esa afirmación, Pollicita ordenó una serie de medidas sobre los registros del período 1998-2011.

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El fiscal cursó pedidos de informes a distintos organismos públicos. Solicitó a la Anses el registro laboral íntegro de Adorni y Angeletti, con datos de aportes, sueldos y empleadores, y reclamó a los registros inmobiliarios de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires un listado de los bienes raíces registrados a nombre de la pareja, junto con las escrituras y los datos de los escribanos. En la misma línea, pidió al Registro de la Propiedad del Automotor el listado de autos registrados a su nombre, indagó en la Inspección General de Justicia y en su par bonaerense por sociedades, asociaciones o fundaciones, y en los consejos profesionales de Ciencias Económicas porteño y bonaerense por sus matrículas.

Adorni en el despoder: solo, deprimido, encerrado y preocupado por su fortuna

El fiscal también pidió extender el levantamiento del secreto fiscal: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aportar las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, su régimen impositivo y los datos de terceros, y un listado de su eventual adhesión a blanqueos o moratorias.

Las ocho billeteras virtuales se verificarán de forma criptográfica

Según su propia versión, Adorni operó con ocho billeteras de bitcoin antes de asumir como funcionario en el Gobierno, con movimientos fechados del 21 de octubre de 2014 al 10 de septiembre de 2018. Esa liquidación, sostuvo, le dejó 591.544,61 dólares que guardó años en su departamento, con una vida austera ("como si no los tuviéramos", dijo), hasta su ingreso a la función pública.

Ese monto, afirmó, explica los dólares en efectivo que declaró como "venta de activos" en la primera versión de su declaración jurada de 2023, después rectificada. Como respaldo, su abogado Matías Ledesma presentó actas notariales: las ocho direcciones fueron firmadas por Adorni ante el escribano Flavio Murruni, que recibió las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado, que solo se puede abrir con autorización judicial.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti

El fiscal citó al letrado para que acuda a la fiscalía con su perito, el sobre lacrado y una notebook propia, y abra las billeteras con software especializado. Después, peritos de la Policía Federal comprobarán cada firma de forma criptográfica y asentarán el resultado; la audiencia se filmará y las claves privadas quedarán bajo custodia exclusiva de la defensa.

El origen del caso: un vuelo a Nueva York

La causa se inició en marzo pasado, cuando Adorni voló junto al presidente Javier Milei a Nueva York con motivo de la "Argentina Week". Un periodista descubrió a su esposa, Bettina Angeletti, en una foto en la tumba del rabino Lubavitch; a partir de allí se reconstruyó que había viajado en el avión presidencial. Desde ese momento se desató una catarata de revelaciones sobre gastos que el entonces jefe de Gabinete no podía justificar en relación a sus ingresos: aviones privados, vacaciones en el Caribe, refacciones de lujo e hipotecas sin intereses.

A partir de allí, sus versiones chocaron con investigaciones periodísticas y judiciales sobre viajes, propiedades y gastos que superaban sus ingresos declarados. El presidente Javier Milei lo respaldó en público una y otra vez.

La casa que Manuel Adorni compró y refaccionó en el country Indio Cuá.

Sin embargo, el propio exfuncionario presentó rectificaciones y admitió ahorros que no había declarado. Ya en junio, admitió en una entrevista que contaba con "ahorros en negro" y bitcoins que no aparecían en sus declaraciones, y se amparó en que "todo el mundo" evadía impuestos. Luego rectificó las presentaciones de 2023 y 2024 por unos 513.000 dólares, que vinculó con criptomonedas adquiridas a partir de herencias familiares no declaradas.

El 27 de junio, Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete. Según un dictamen pericial, sus gastos familiares superaron en más de 43 millones de pesos los ingresos declarados, y restan justificar 402.000 dólares en propiedades. La investigación sigue expandiéndose.

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