La fiscalía peritará las billeteras virtuales y las refacciones de la casa de Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara una nueva batería de medidas para verificar las explicaciones que Manuel Adorni presentó ante la Justicia sobre el origen de su patrimonio. Abarcará las ocho billeteras de Bitcoin que, según su defensa, le permitieron obtener US$591.544,61 a partir de operaciones realizadas entre 2014 y 2018.

Según fuentes judiciales, Pollicita analiza pedirle al juez federal Ariel Lijo autorización para acceder a las claves privadas de esas billeteras, que fueron entregadas por la defensa en un sobre cerrado y lacrado.

Ahora, el punto es determinar si efectivamente pertenecían a Adorni durante el período en el que se realizaron las operaciones. Esto es importante porque las billeteras utilizadas son de autocustodia, es decir, no están asociadas necesariamente a una plataforma que registre el nombre y apellido de su titular, sino a una clave privada.

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Ariel Lijo, juez federal a cargo de la investigación sobre el patrimonio de Adorni

En esta línea, la defensa presentó un acta notarial para respaldar que Adorni actualmente controla esas ocho direcciones digitales. El procedimiento consistió en que el exfuncionario ingresara a cada billetera mediante su clave privada y firmara un mensaje, mientras un escribano dejó constancia de esas operaciones.

Sin embargo, para la investigación queda por determinar si ese control actual permite demostrar también que Adorni era quien manejaba esas billeteras años atrás, cuando se produjeron los movimientos de Bitcoin.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti

Los viejos tuits de Adorni: "Si tenés mucho dinero, seguro no lo hiciste laburando"

En la explicación presentada por Adorni, él y su esposa, Bettina Angeletti, habían acumulado ahorros provenientes de sus actividades privadas y de una herencia. Parte de ese dinero fue destinado a la compra de criptomonedas.

Su defensa sostuvo que las primeras operaciones se realizaron en 2014 y que la mayor inversión se produjo en 2017, cuando habrían destinado casi US$200.000 a la compra de activos digitales. Las ventas se concretaron entre 2017 y 2018 y, según su versión, le permitieron reunir un total de US$591.544,61.

Además, el argumento presentado ante la Justicia es que esas operaciones se realizaron de manera informal y fuera del sistema bancario. Adorni sostuvo que compraba y vendía criptomonedas directamente con particulares, en encuentros presenciales y con pagos en efectivo.

También investigan cuánto costó la casa de Indio Cuá

El otro eje de la investigación estará puesto en las refacciones de la vivienda que Adorni tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Al respecto, el contratista Matías Tabar declaró que recibió alrededor de US$245.000 por los trabajos. La defensa de Adorni cuestionó ese monto y sostuvo que el costo real fue menor.

Para respaldar esa versión, presentó documentación contable y una valuación realizada por un arquitecto que estimó el costo de las obras en US$174.954,58.

Matías Tabar, el contratista que realizó las obras en la casa de Manuel Adorni

Acceso al country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz

La fiscalía busca ahora incorporar nuevas pruebas para establecer cuánto dinero se destinó realmente a la remodelación y contrastar las distintas cifras que aparecen en el expediente.

MV