Avanza la investigación contra Chiqui Tapia: el juez federal Ariel Lijo ordenó 20 medidas para revisar su patrimonio

La investigación judicial contra Claudio “Chiqui” Tapia avanzó este miércoles con una batería de medidas destinadas a revisar su situación patrimonial, fiscal y financiera. Al avanzar con la investigación, el juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La causa busca determinar si hubo un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados durante los años en los que Tapia se desempeñó como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), empresa pública interjurisdiccional vinculada a la gestión de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Tapia integró su directorio, fue vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y luego asumió como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires.

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Tapia fue presidente del CEAMSE desde enero de 2025, en representación de la Provincia de Buenos Aires

Ariel Lijo, juez federal

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni el 7 de abril de 2026.

A partir de su presentación, el patrimonio declarado por Tapia habría registrado un incremento cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, que, de acuerdo con el denunciante, no se explicaría por los ingresos que tenía registrados. De manera que Lijo habilitó una veintena de medidas de prueba para reconstruir cómo evolucionaron los bienes, ingresos y movimientos financieros de Tapia.

Uno de los puntos centrales es el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que permitirá acceder a información que normalmente se encuentra protegida. También se habilitaron pedidos vinculados con el mercado de capitales y con información financiera.

Entre las medidas ordenadas aparecen pedidos a ARCA, ANSES, Banco Central, Unidad de Información Financiera (UIF), Comisión Nacional de Valores (CNV), Migraciones y distintos registros públicos.

CEAMSE, organismo encargado de la gestión de los residuos sólidos urbanos del AMBA

Tapia corrigió su declaración jurada: olvidó incluir casi 1000 millones de pesos

La Justicia busca conocer, entre otros puntos, qué propiedades y vehículos figuran a nombre de Tapia, qué cuentas bancarias tuvo, qué depósitos y préstamos registró, cuáles fueron sus movimientos financieros y qué sociedades o participaciones económicas aparecen vinculadas con él.

A su vez, se solicitaron informes sobre tarjetas de crédito, billeteras virtuales, operaciones con criptomonedas y transferencias de dinero, además de información de eventuales activos financieros en el país y en el exterior.

Desde CEAMSE deberán entregar su legajo laboral completo, los cargos que ocupó, los ingresos que percibió y las declaraciones juradas patrimoniales que presentó durante los períodos en los que se desempeñó en el organismo.

Se pidió además información a la CONMEBOL, donde Tapia ocupa un cargo dirigencial. El exhorto internacional enviado a Paraguay busca obtener su legajo, los cargos que ejerció, los períodos correspondientes, los montos que cobró y las cuentas bancarias utilizadas para recibir esos pagos.

La declaración jurada que Tapia corrigió

En paralelo al avance de la causa, Tapia rectificó su declaración jurada patrimonial presentada ante la Provincia de Buenos Aires y agregó cerca de $1.000 millones en efectivo y depósitos bancarios que no figuraban en la original.

Su modificación se realizó en julio de 2026, después de que comenzara a avanzar la denuncia por su patrimonio. Con la rectificación, Tapia pasó de declarar $49,4 millones a $1.033,6 millones, según la documentación difundida.

Aún cuando en la original, presentada en julio de 2025 en su carácter de presidente del CEAMSE, Tapia había consignado que no tenía dinero en efectivo ni fondos depositados en entidades bancarias. En la rectificativa incorporó $39,5 millones en efectivo, depósitos en pesos por $691,4 millones y una tenencia en dólares valuada en unos $253,4 millones.

Además, surgieron diferencias entre las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que ante la Provincia había declarado no tener dinero en efectivo ni en cuentas bancarias, en una presentación posterior ante la Ciudad informó fondos por esos conceptos.

Esta documentación también consignó ingresos anuales por $718,5 millones como vicepresidente de la CONMEBOL y $100,2 millones correspondientes al CEAMSE, además de otros conceptos vinculados con la AFA, cuya presidencia Tapia ejerce ad honorem.

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