El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, en su carácter de presidente del CEAMSE, y ordenó una serie de medidas de prueba destinadas a determinar la evolución de su patrimonio.

La investigación incluye pedidos de información sobre las declaraciones juradas presentadas por Tapia como funcionario público, además de datos vinculados con sus bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según informaron fuentes judiciales.

El expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la Fiscalía Federal encabezada por Pollicita, luego de que esta semana la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados.

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Tapia ocupa además la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un cargo ad honorem que no forma parte de la investigación iniciada por Pollicita.

El dirigente se incorporó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en 2015 y en 2024 asumió como presidente de la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La investigación se encuentra en etapa inicial y las medidas dispuestas por la fiscalía apuntan a determinar si existe alguna inconsistencia entre el patrimonio declarado por Tapia y su evolución durante el período analizado.

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