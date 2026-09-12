Claudio "Chiqui" Tapia, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, fraude y desvíos de fondos, rectificó este jueves su declaración jurada bonaerense horas antes de ser imputado por el fiscal Gerardo Pollicita luego de que omitió incluir inicialmente 1000 millones de pesos en efectivo y depósitos bancarios como presidente de la CEAMSE.

El titular de la AFA Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debió rectificar la documentación alrededor de las 13 de este jueves ante el Ministerio de Justicia de Buenos Aires, como presidente de la CEAMSE en representación de dicha jurisdicción, argumentando que había "olvidado" incluir la suma al inicio de 2025.

Imputaron a "Chiqui" Tapia por enriquecimiento ilícito en el CEAMSE y piden datos sobre su patrimonio

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El documento rectificado ingresó un día después de que el juez Ariel Lijo asumiera la denuncia por enriquecimiento ilícito promovida por el empresario Guillermo Tofoni en la que lo imputó el fiscal Pollicita, según informó La Nación. La presentación acusa un supuesto fraude por $300 millones de dólares mediante contratos internacionales de la AFA.

En un principio, en la versión original de su declaración jurada de bienes presentada en julio de 2025, Tapia omitió declarar el 95% de su patrimonio, dado que las propiedades incluidas en la presentación tienen su valuación fiscal con diferencia al valor real de mercado, por lo que se sumaban 49 millones de pesos con cinco casas, un terreno, un departamento y dos autos.

"Los ingresos declarados no permiten explicar: el incremento patrimonial registrado en 2019, con la adquisición simultánea de tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor; la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024; ni, finalmente, la desaparición inexplicada de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025", argumentó el denunciante Tofoni en su presentación.

Tras la actualización, Tapia pasó de consignar $49,4 millones a declarar un patrimonio total de $1033,6 millones. La cifra incorpora $39,5 millones en efectivo, dos depósitos en pesos por $691,4 millones y una caja en dólares equivalente a $253,4 millones de pesos.

En las declaraciones se detectaron inconsistencias con los datos presentados en la Ciudad. En paralelo, ante la Provincia de Buenos Aires declaró no poseer dinero en julio de 2025, aunque un mes después informó a la Ciudad que contaba con $39,5 millones en efectivo y $1000 millones depositados.

Según las valuaciones fiscales, los inmuebles reportados suman $22,3 millones e incluyen casas en Beccar, Sofitel Cardales, Cañada y Caballito. Sin embargo, los valores reales difieren enormemente con dichas sumas y las propiedades superan los $100 millones.

Al mismo tiempo, el titular de la AFA declaró ingresos anuales netos por $718,5 millones como vicepresidente de la Conmebol y $100,2 millones por la CEAMSE, junto a $30 millones en viáticos de la AFA, donde afirma que no cobra un sueldo.

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El análisis patrimonial también expuso en el origen de los fondos, la omisión de deudas y la fecha de inicio en la Conmebol, al mismo tiempo que se investiga la propiedad de una mansión en Pilar de $20 millones de dólares vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

​"Declaro no poseer dinero en efectivo ni en entidades bancarias, como así tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar", había consignado Tapia el 10 de julio de 2025 en su declaración jurada ante la provincia de Buenos Aires como presidente de la CEAMSE, afirmando que no tenía dinero, ni en efectivo ni en cuentas bancarias, lo que cambió en su declaración rectificativa del pasado jueves donde agregó 39,5 millones de pesos en efectivo y 944,7 millones en depósitos bancarios.

AS / EM