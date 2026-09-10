Por presunto enriquecimiento ilícito durante su trabajo en el CEAMSE, investigarán a "Chiqui" Tapia

Claudio “Chiqui” Tapia será investigado por la Justicia Federal de Comodoro Py luego que se hiciera una denuncia en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito como titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), compañía que se encarga de la gestión integral de residuos en CABA y provincia de Buenos Aires.

Guillermo Tofoni

Según Clarín, esta denuncia, que el empresario Guillermo Tofoni presentó el pasado mes de abril, señala que el dirigente tuvo, entre los años 2017 y 2024, un aumento del 1000% en su patrimonio.

La despedida de Messi y el fin de la Scaloneta

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este martes 9 de septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Py decidió que la justicia federal debe encargarse de investigar el caso, y no la justicia penal de la ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, la causa quedará en manos del juez federal Ariel Lijo.

De acuerdo al medio antes citado, se trata de la primera causa judicial sobre el patrimonio de Tapia y su trabajo como funcionario público, porque el resto de los expedientes en su contra son por su labor en la AFA.

Ariel Lijo

La denuncia de Guillermo Tofoni contra “Chiqui” Tapia

Según Clarín, en abril, Guillermo Tofoni denunció, por presunto enriquecimiento ilícito, a “Chiqui” Tapia por su trabajo como empleado del CEAMSE, una compañía pública mixta entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Fue nombrado vicepresidente allí en 2014 y mantuvo ese cargo una década, hasta que asumió la presidencia del organismo.

En la denuncia de Tofoni, a la que tuvo acceso Clarín, se afirma: “El crecimiento real de la liquidez entre 2017 y 2024 fue de aproximadamente el 1000%. Increíble, un mago”.

"Chiqui" Tapia

La Justicia postergó la llamada a "Chiqui" Tapia como testigo en la causa contra Nicolás Maduro

La Justicia decidió no llamar, por ahora, al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, como testigo en la causa contra Nicolás Maduro, el exmandatario de Venezuela que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos junto a su esposa.

Denunciaron ante la FIFA a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió dejar firme la decisión del juez federal Sebastián Ramos, quien consideró que no es necesario que el dirigente preste declaración durante la etapa de investigación, de acuerdo al fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA).

El gendarme Nahuel Gallo tras ser liberado de la prisión que sufría en Venezuela

El pedido para que Tapia sea llamado a declarar lo realizó el fiscal Carlos Stornelli, con el objetivo que hable sobre el operativo que permitió la liberación y el retorno a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo en el que intervino la AFA.

HM/DCQ