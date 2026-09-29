Adolfo Cambiaso ya no solo representará al país con el taco y los caballos, sino que ahora también cargará con un título diplomático oficial. A través de una resolución publicada este martes, el Gobierno nacional formalizó la designación del histórico jugador de polo como embajador internacional para promocionar el deporte argentino en el mundo.

La jugada de la Casa Rosada quedó plasmada en el Decreto 1116/2026. Según detalló la agencia Noticias Argentinas, que accedió a los documentos, el Ejecutivo le otorgó al deportista la máxima categoría de "Embajador Extraordinario y Plenipotenciario". Sin embargo, la letra chica de la normativa aclara que este título se concede exclusivamente para otorgarle rango protocolar.

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Un punto central del decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, es el carácter de la función. El texto oficial subrayó que Cambiaso asume este nuevo desafío diplomático de manera "ad honorem", por lo que no percibirá ningún tipo de salario por parte del Estado.

El objetivo de la gestión libertaria es capitalizar al máximo la influencia global del jugador. El documento destaca puntualmente al polo como una plataforma ideal para fortalecer el posicionamiento de la República Argentina. Para lograrlo, el deportista deberá articular su trabajo de promoción en coordinación directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

A la hora de justificar el nombramiento, el Gobierno apuntó a la vitrina del deportista. Desde el Ejecutivo valoraron su extensa y destacada trayectoria, remarcando que sus méritos en la cancha y su indiscutida proyección global lo convierten en la figura idónea para difundir los valores nacionales más allá de nuestras fronteras.

La Mesa Política vuelve a reunirse este martes para intentar bajar la tensión de la interna

Nuevas piezas en el engranaje de Santilli

Más allá del guiño al mundo del deporte, la jornada en el Boletín Oficial también confirmó movimientos políticos para la estructura interna de la gestión. El Gobierno aprovechó la mañana del martes para oficializar la llegada de dos nuevos funcionarios que operarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

A través del Decreto 1119/2026, sellado por Milei y el jefe de ministros, Diego Santilli, se formalizó el desembarco de Juan Andrés Trebino. A partir de ahora, el funcionario tomará las riendas de la Subsecretaría de Ambiente, una cartera estratégica que funciona bajo el paraguas de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

El tablero político se completó con un refuerzo clave para las negociaciones parlamentarias. Según estipuló el Decreto 1118/2026, el Gobierno designó al abogado Walter Daniel Lanaro como flamante Subsecretario de Enlace Legislativo, área dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Este último nombramiento comenzó a regir de forma retroactiva desde el 1° de septiembre de este año.

TC