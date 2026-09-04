Santilli cambió al presidente del Correo Argentino: quién es Adrián González, el hombre elegido por el jefe de Gabinete

El Gobierno modificó la conducción del Correo Argentino, una empresa estatal que tiene un papel central en la logística de las elecciones nacionales y fue el jefe de Gabinete Diego Santilli quien dispuso la salida de Camilo Baldini de la presidencia y designó en su lugar a Adrián González, actual titular del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad.

A poco más de un año de las elecciones nacionales de 2027, el Ejecutivo ya mira el escenario electoral y el rol que tendrá el Correo en la organización de los comicios. Entre sus tareas están la distribución y recolección de urnas, padrones, planillas y demás materiales electorales, además de la transmisión de información para el escrutinio provisorio.

Además de Baldini en la presidencia, se designó que Bruno Finiello asuma como CEO de la compañía. Economista de profesión, cuenta con experiencia en logística, distribución y modernización de procesos, y ocupó cargos de alta dirección en empresas como Accenture, Cencosud y Aerolíneas Argentinas.

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MV