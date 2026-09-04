Elecciones 2027: analistas advierten en RDEco que los mercados argentinos ya miran las encuestas y crece la incertidumbre

A más de un año de las próximas elecciones presidenciales, el riesgo político comienza a ocupar un lugar creciente en las decisiones financieras. Bonos, riesgo país, dólar y expectativas de inversión ya empiezan a incorporar distintos escenarios sobre quién gobernará Argentina después de 2027.

Durante un análisis en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, sostuvo que la discusión electoral se aceleró después del impacto político que tuvo sobre el Gobierno el denominado caso Adorni. A partir de allí, según explicó, el oficialismo recuperó iniciativa y Javier Milei comenzó a presentarse con mayor claridad como el candidato para continuar el proyecto.

Milei busca ordenar la sucesión dentro del oficialismo

Maciel consideró que la definición presidencial también permitió reducir las especulaciones dentro del espacio oficialista y sus aliados. “Yo soy el candidato, acá no hay más discusión al respecto”, resumió al describir la postura adoptada por Milei.

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Hasta entonces, explicó, coexistían distintos nombres dentro del amplio espacio antiperonista, entre ellos Patricia Bullrich y Mauricio Macri. La decisión de Milei de marcar tempranamente su intención de continuar habría comenzado a ordenar esa discusión.

Sin embargo, Maciel advirtió sobre el riesgo de extender demasiado una candidatura. Una exposición electoral prolongada puede generar desgaste, y recordó como antecedente el proceso que atravesó Horacio Rodríguez Larreta antes de las elecciones de 2023.

El riesgo país empieza a incorporar la elección

Santiago Casas, economista y jefe de Ecoanalytics, puso el foco sobre los bonos soberanos como instrumento para interpretar las expectativas del mercado. Según explicó, el movimiento de esos activos permite observar cuánto riesgo político están incorporando los inversores.

Casas señaló que el riesgo país pasó de niveles cercanos a los 400 puntos a ubicarse alrededor de los 500, aunque sostuvo que todavía existe una expectativa de continuidad económica. “No por Milei, sino por la expectativa de que venga quien venga, no va a ser un disruptivo”, explicó.

El escenario que más preocupa a los inversores sería, según su análisis, una ruptura significativa del actual rumbo económico. La posibilidad de una reelección de Milei aparece como una de las alternativas valoradas por los tenedores de bonos, aunque las encuestas podrían modificar rápidamente esa percepción.

Las encuestas ya influyen sobre los activos argentinos

“Los activos argentinos bailan al ritmo de las encuestas”, afirmó Casas. Para el economista, las decisiones financieras comienzan a mirar incluso lo que podría ocurrir durante 2028 y 2029.

Pero la política no es la única variable. La confianza del consumidor, los despidos, el cierre de empresas y la evolución de la actividad económica también pueden terminar modificando la percepción de riesgo.

El caso de Musimundo y su controlante Carsa apareció como ejemplo durante el debate. La discusión giró alrededor de cuánto pesan los problemas propios de determinadas compañías y cuánto responde el deterioro empresarial a un contexto económico más general.

La posibilidad de una tercera fuerza electoral

Santiago Llull, analista financiero, planteó que la elección podría no reducirse únicamente a una confrontación entre el peronismo y La Libertad Avanza. “Me parece que la pelea, hoy, no va contra el peronismo. Me parece que es liberal contra libertarios”, sostuvo.

Llull mencionó la posibilidad de una “tercera vía”, de características más moderadas, que intente captar al electorado contrario al peronismo pero que tampoco se identifique completamente con el oficialismo.

Por ahora, esa alternativa todavía aparece indefinida. El mercado no tendría plenamente incorporado ese escenario porque aún no existe una candidatura clara ni una oferta política consolidada.

El poder adquisitivo será determinante

Más allá de los movimientos financieros, Llull sostuvo que el escenario electoral terminará dependiendo de la experiencia económica cotidiana de los votantes. La evolución de los salarios, el empleo, el dólar y la actividad serán variables decisivas.

“Cuando vos vas a llegar a poner tu voto, te va a hablar el bolsillo”, afirmó.

Así, mientras los mercados comienzan a anticipar la elección mediante bonos, riesgo país y encuestas, la economía real puede terminar definiendo aquello que hoy los inversores intentan proyectar con más de un año de anticipación.