Marco Rubio advirtió por el presunto atentado en la base de Fairford y habló de un "actor extranjero"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como "muy grave" el presunto intento de atentado registrado durante el fin de semana en las inmediaciones de la base aérea de RAF Fairford, en el Reino Unido, una instalación británica utilizada por las fuerzas estadounidenses para operaciones militares vinculadas al conflicto con Irán. Aseguró que un “actor extranjero” estuvo involucrado y anticipó que habrá más información.

Sin embargo, el funcionario estadounidense no precisó qué país o grupo estaría detrás del episodio ni explicó públicamente en qué elementos se basa para sostener que hubo participación extranjera.

A esto se suma que la Policía Antiterrorista británica detuvo a cinco hombres por sospechas relacionadas con explosivos y con la preparación de un acto terrorista. Los cinco fueron liberados bajo fianza este lunes. La decisión fue cuestionada por Trump, quien afirmó: "Sabemos todo sobre ellos. Nosotros no los hubiésemos dejado en libertad".

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Laurence Taylor, jefe de la Policía Antiterrorista, explicó que los cinco permanecen bajo investigación y tienen restricciones sobre sus movimientos y sobre el contacto con otras personas. Además, remarcó que los investigadores mantienen “una mente abierta” respecto de las distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

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El operativo comenzó durante la madrugada del domingo, cuando una mujer que vive en la zona de Whelford, una localidad cercana a la base, alertó a la policía del Ministerio de Defensa después de observar tres camionetas blancas y a un grupo de hombres encapuchados en las inmediaciones. Al no obtener respuesta, llamó al servicio de emergencias.

Segundos después, llegaron efectivos armados. Las autoridades acordonaron la zona y evacuaron como 85 viviendas. También intervinieron especialistas en desactivación de explosivos y equipos militares para revisar las camionetas.

Los cinco hombres fueron detenidos en ese operativo. Todos son ciudadanos británicos, tienen entre 23 y 25 años y viven en Londres. La Policía informó que fueron arrestados inicialmente por delitos contemplados en la legislación británica sobre explosivos y luego por la sospecha de estar preparando un acto terrorista.

Las camionetas fueron sometidas a una inspección exhaustiva y, según reportes citados por medios británicos, no se encontraron explosivos viables en los vehículos, un elemento que forma parte de las dudas que todavía rodean al caso.

La posible conexión con Irán

El secretario de Estado también vinculó el episodio con las amenazas contra intereses estadounidenses en distintos puntos del mundo y mencionó específicamente a Irán. “Estamos lidiando con elementos en el mundo y, en el caso de Irán, por ejemplo, que han amenazado abiertamente con atacar intereses estadounidenses a nivel mundial”, señaló.

Y agregó: “Habrá repercusiones por ello si alguna vez ocurriera o incluso si se intentara”.

Esta referencia a Irán cobra especial relevancia por las características de la base involucrada. RAF Fairford, ubicada en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra, es una instalación de la Royal Air Force utilizada por Estados Unidos para distintas operaciones militares. Desde allí operaron aeronaves estadounidenses en acciones de guerra contra Irán.

Sobre esto, existe un antecedente concreto. Durante julio, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había advertido que las bases británicas utilizadas por Estados Unidos para lanzar ataques contra territorio iraní podían convertirse en un “objetivo legítimo”. Entre las instalaciones mencionadas estaba precisamente RAF Fairford.

Irán, de todos modos, negó cualquier participación. La embajada iraní en Londres rechazó las versiones que vinculan al país con el supuesto complot y calificó esas especulaciones de “infundadas y maliciosas”.

MV

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