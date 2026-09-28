RDC: Estados Unidos comenzó a recibir oro de Venezuela tras un giro en la política de Donald Trump

Estados Unidos comenzó a recibir oro extraído de una de las principales regiones mineras de Venezuela tras un cambio en la política impulsada por el presidente Donald Trump. Una investigación del diario The New York Times expuso el giro en la postura de Washington frente al metal venezolano, cuya explotación había sido cuestionada por su impacto ambiental y sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó los alcances de la investigación y detalló cómo se modificó la política estadounidense tras la detención de Nicolás Maduro, a comienzos de enero. Según el informe, los primeros cargamentos de oro llegaron a Estados Unidos en marzo y uno de ellos habría tenido un valor cercano a los 100 millones de dólares.

El cambio en la política de Estados Unidos sobre el oro venezolano

“Es un trabajo periodístico de investigación que hizo el diario The New York Times”, explicó Powell, quien detalló que Trump había prohibido anteriormente el ingreso de oro procedente de Venezuela debido a los cuestionamientos sobre su impacto ambiental y sus posibles vínculos con organizaciones criminales.

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“La nota dice que el presidente Trump había prohibido el ingreso de oro de Venezuela porque había declarado que esa explotación destruía el medio ambiente, envenenaba a las personas y financiaba a delincuentes y militares corruptos”, señaló Powell.

De acuerdo con el relato de la investigación, la política estadounidense cambió luego de la detención de Nicolás Maduro a comienzos de enero. Powell indicó que, “a comienzos de marzo Trump emitió una nueva política permitiendo la importación de oro desde Venezuela”, específicamente desde una región minera considerada por el diario como una de las más violentas y corruptas del mundo.

“Los primeros suministros llegaron hasta Estados Unidos de una mina propiedad del Estado venezolano que permanecía bajo la designación de Estados Unidos de amenaza a la seguridad nacional”, afirmó.

Powell también destacó que el primer cargamento habría llegado a Washington durante los primeros días de marzo y que su valor rondaba los 100 millones de dólares.

Oro venezolano, refinación y controles internacionales

El periodista explicó que la investigación señala que Estados Unidos comenzó a recibir oro procedente de las minas del sur de Venezuela para luego refinarlo y comercializarlo. “El oro venezolano que antes beneficiaba a adversarios de Irán ahora viene a Estados Unidos para ser refinado”, sostuvo Powell.

Sin embargo, el destino del mineral enfrenta obstáculos vinculados con los controles internacionales. “Gran parte de ese oro permanece en depósitos”, indicó, porque los refinadores deben demostrar que el metal no está relacionado con el financiamiento de bandas criminales, daños ambientales o hechos de corrupción.

Según Powell, los periodistas del New York Times obtuvieron información mediante entrevistas con mineros y refinadores de El Callao, además de funcionarios estadounidenses y venezolanos.

Finalmente, precisó que “unos 400 kilos de oro semi refinado llegan por mes a Estados Unidos según este largo reporte del New York Times”.