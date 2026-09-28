"Argentina va a contar con un millón seiscientos mil españoles”: en RDC analizaron el alcance de la Ley de Nietos

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, estimó que Argentina podría alcanzar 1,6 millones de ciudadanos españoles si todos los descendientes que cumplen con los requisitos obtienen el pasaporte.

Según explicó Marcelo Molina, la estimación fue realizada por Bunge, embajador argentino en Madrid, en el marco del creciente interés por la obtención de la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. El periodista se refirió al tema en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La proyección de ciudadanos españoles en Argentina

“Eso lo dice Wenceslao Bunge, el embajador argentino acá en Madrid”, señaló Molina, quien destacó que el diplomático considera que, más allá de la posibilidad de votar, el pasaporte español constituye un atractivo importante para los argentinos que pueden acceder a él.

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“El pasaporte español es algo muy apetecible para el mundo, que es un gran pasaporte”, relató el periodista al reconstruir las declaraciones del embajador.

La cifra adquiere especial relevancia por su eventual impacto demográfico y electoral. “Si todos los argentinos que solicitaron el pasaporte español se lo dan y cumplen con la normativa, Argentina va a contar con un millón seiscientos mil españoles”, explicó.

De concretarse esa proyección, Argentina quedaría, según Bunge, como “el tercer distrito de España después de Madrid y Barcelona”. Molina destacó que esto podría tener consecuencias en la participación electoral de los ciudadanos españoles residentes en Argentina.

Cumbre Iberoamericana, Milei y el vínculo con España

Molina también se refirió a la próxima Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre y reunirá a representantes de 22 países. “Va a estar Pedro Sánchez, va a estar el rey, van a ser 22 países los que van a participar, de los cuales 19 son latinoamericanos”, detalló el periodista.

En ese contexto, todavía no estaba confirmada la presencia del presidente argentino Javier Milei. Molina recordó que sus anteriores viajes a España estuvieron vinculados principalmente con actividades privadas y encuentros políticos.

“Visita oficial de Estado, yo ahora no me acuerdo cuándo fue, pero no sé si ha tenido oficialmente a España”, señaló al referirse a Milei.