Lula prohibe las apuestas online en Brasil: en RDC analizaron el impacto económico de la medida en los clubes de fútbol

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que establece la prohibición de las apuestas online en todo el país, pese a que esta actividad había sido reglamentada por una ley del Congreso a fines de 2023. La medida abrió un debate sobre sus consecuencias sociales y económicas, especialmente por el impacto que podría tener en los clubes de fútbol.

La periodista Eleonora Gosman analizó los alcances de la decisión en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Según explicó, mientras algunos sectores respaldan la medida por sus posibles efectos sobre la salud mental y el endeudamiento familiar, las empresas de apuestas cuestionan su legitimidad y advierten sobre la pérdida de ingresos para las instituciones deportivas.

La prohibición de las apuestas online y el debate social

“Lula aprobó, lanzó ese decreto, o lo firmó mejor dicho el viernes en San Pablo y directamente es un decreto que prohíbe la actividad de las apuestas online en todo el país”, explicó Gosman.

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Según la periodista, la regulación de 2023 había buscado establecer controles sobre el sector, especialmente frente a la posibilidad de manipulación de resultados deportivos. Sin embargo, la nueva medida generó posiciones enfrentadas.

“Hay sectores de la población, por ejemplo, el sector femenino que aprueba esta medida porque efectivamente apunta a evitar dos problemas”, señaló Gosman, y mencionó “los problemas psicológicos que crea, sobre todo en los jóvenes, y un problema de insolvencia económica creada por las deudas que genera también en la familia”.

La decisión, sin embargo, fue cuestionada judicialmente por la asociación que reúne a las empresas de apuestas online.

El impacto económico en los clubes de fútbol

Gosman explicó que las empresas del sector plantearon que la prohibición podría tener consecuencias económicas para el fútbol brasileño, debido a que una parte importante de los ingresos estaba destinada a los clubes. “La mayor parte de los beneficios obtenidos con estas apuestas iban a parar a los clubes de fútbol, entonces de golpe los clubes de fútbol se encuentran sin financiación”, detalló.

Frente a este escenario, Lula anunció una alternativa para evitar que los clubes sufran un perjuicio económico directo. “Lula lo que dijo es, bueno, bien, voy a crear un fondo para subsidiar a los clubes e impedir que esto los dañe económicamente”, relató la periodista.

En cuanto a la vigencia de la prohibición, Gosman explicó que durante el período de transición todavía era posible realizar apuestas, aunque consideró que el contexto generaba incertidumbre. “Hoy podés, pero con todo esto que está ocurriendo, evidentemente nadie va a apostar”, afirmó.

Finalmente, Gosman señaló que existe un debate sobre la legitimidad y los plazos de la decisión: “Dicen que no es legítimo lo que hizo Lula, que tendría que haber dado más tiempo”, mientras que también advirtió sobre el impacto que la medida tendrá en los clubes de fútbol y pidió evitar mayor tensión política en un período próximo a las elecciones.