Crisis en Ceuta: en RDC analizaron la renuncia de un delegado del Gobierno y sus advertencias previas

La renuncia del delegado del Gobierno en Ceuta quedó atravesada por el debate sobre las advertencias que habría realizado previamente a las autoridades centrales ante el incremento de la presión migratoria. La controversia se centra en si el funcionario había alertado sobre las consecuencias de una decisión judicial y sobre la posibilidad de entradas masivas de migrantes.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina repasó las comunicaciones que, según un informe publicado por El País, se habrían enviado desde Ceuta al Gobierno central. También se refirió a una investigación judicial en curso, a informes de inteligencia sobre la seguridad en la ciudad y a la situación de las personas desplazadas.

Las advertencias del delegado y la investigación judicial

“En su discurso de despedida dice que vimos la voz de alarma, lo que es un cambio claro en lo que él había dicho al principio que no había tenido ningún tipo de advertencia”, explicó Molina.

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El periodista repasó además un informe publicado por El País que, según señaló, detalla distintas comunicaciones remitidas desde Ceuta al Gobierno central. “El 16 de julio ya le había avisado que el fallo del Supremo iba a traer problemas, que iba a haber entradas masivas”, sostuvo.

Molina también citó una de esas comunicaciones: “La situación es insostenible, estamos desbordados, necesitamos apoyo y ayuda, la situación es muy preocupante, esto no es lo de todos los veranos”.

Para el periodista, las advertencias adquieren especial relevancia por la investigación judicial abierta. “Hay una causa abierta en la Justicia y no es un tema menor eso, porque se están investigando varios delitos, cuatro puntualmente, en los cuales uno incluye el de homicidio, por los 141 muertos que hubo”, señaló.

Informes de inteligencia y tensión en la ciudad

En paralelo, Molina se refirió a dos informes difundidos sobre la situación de seguridad en Ceuta. Uno de ellos, según relató, habría identificado a militares marroquíes como presuntos coordinadores de los movimientos migratorios. “Hay dos informes que se conocen hoy, uno que habla básicamente de informes de inteligencia, en los cuales se habría identificado a 72 militares marroquíes como coordinadores de la invasión”, afirmó, aclarando que se trata de información contenida en esos informes.

El segundo documento mencionado por Molina estaría relacionado con la seguridad de las fuerzas españolas desplegadas en la ciudad. “Las fuerzas armadas españolas desplegadas en la ciudad de Ceuta se han convertido en un objetivo prioritario para células o individuos radicalizados”, sostuvo, y agregó que los informes hablarían de “planes de alta letalidad” y de posibles amenazas contra soldados españoles.

La situación cotidiana también continúa generando tensión. “Ya van dos meses, 60 días, nada menos, dos meses y no hay ninguna mejora hasta ahora”, describió Molina.

Tras el desalojo de una playa durante el fin de semana, parte de las personas desplazadas regresaron a distintos sectores de la ciudad. “No tienen a dónde ir”, explicó el periodista, quien concluyó: “Es un gran caos toda la ciudad realmente”.