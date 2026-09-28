Gastón Alonso analizó en RDEco la caída de la industria y su efecto sobre el empleo

La actividad económica registró una fuerte caída en julio y distintos sectores comenzaron a mostrar señales de deterioro, mientras crece la atención sobre el empleo, la inflación y la situación financiera.

El economista Gastón Alonso analizó el retroceso de la actividad, el desempeño de la industria y la construcción, y las perspectivas para los próximos meses. En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, también se refirió a la evolución del dólar, la inflación y el escenario financiero.

La actividad económica cayó 2,9% en julio

“Tuvimos la confirmación de algo que ya se percibía o algo que uno cuando conversaba con empresarios, con personas responsables de cámaras, etcétera, ya lo venían comentando: un mes de julio muy malo”, explicó Alonso.

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El economista precisó que “la caída de actividad fue de 2,9 por ciento”, lo que representa, según indicó, “la caída más fuerte desde abril de 2020, inicio de la pandemia”.

Alonso también puso el foco en el comportamiento de sectores vinculados con la economía real. “La situación de empleo, industria cae 5 por ciento, construcción cae 5 por ciento”, detalló.

Qué se espera para la actividad económica en agosto

De cara a los próximos meses, sostuvo que agosto podría mostrar una recuperación parcial, aunque insuficiente para compensar el retroceso previo. “Los indicadores de agosto estamos cerrando, falta petróleo, gas, alguno de esos, pero venta de nafta, producción de autos, patentamiento de autos, moto, etcétera, viene mejorando”, señaló.

Sin embargo, advirtió: “El dato de agosto va a recuperar, ahora bien, ¿va a alcanzar para recuperar la caída de julio? Claramente no”.

Dólar, situación financiera e impacto externo

Alonso también analizó el escenario financiero y su relación con la actividad económica. “La situación financiera para mí es una situación bastante crítica en Argentina”, afirmó, aunque destacó la evolución que había tenido durante buena parte de los últimos años.

“Lo que mejor hizo el Gobierno fue ordenar la cuestión financiera, una estabilidad del dólar, estabilidad financiera en general, riesgo país, etcétera”, sostuvo.

Según su análisis, parte del deterioro reciente responde a factores internacionales. “Hay una coyuntura global, Argentina tiene una sobrerreacción tanto para los impactos positivos como para los impactos negativos del mercado internacional”, explicó.

Inflación y salarios: la perspectiva para septiembre

En ese contexto, anticipó además presión sobre los precios: “La inflación va a tener un saltito ahora en septiembre, va a subir un poco”, y señaló que ese movimiento podría repercutir sobre los salarios.

Las medidas del Gobierno y la evolución del dólar

Respecto de las medidas para estimular la actividad, Alonso observó que “el gesto de parte del Gobierno” de incrementar el gasto público o impulsar determinadas actividades “no hay”.

Al mismo tiempo, destacó una señal vinculada con el mercado cambiario: “Parece haber de nuevo un Banco Central que está trabajando sobre la imposibilidad de que suba el dólar”, en un contexto de movimientos de las monedas de otros países de la región.