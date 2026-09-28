“Este tipo de cambio tampoco le está cerrando al sector exportador”: Ezequiel Vega analizó en RDEco el dilema cambiario

Los precios de la soja, el petróleo y otros commodities tienen un impacto directo en el frente externo argentino, con efectos sobre el ingreso de divisas, las reservas y la estabilidad cambiaria. En ese contexto, el superávit comercial y la evolución de la cuenta corriente aparecen como variables centrales para la economía del país.

El analista en mercados internacionales Ezequiel Vega analizó las perspectivas del comercio exterior, la capacidad de pago de la deuda y la evolución de las reservas. En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, también se refirió al impacto de los precios internacionales y a los desafíos del frente externo.

El superávit comercial y el impacto de los commodities

Vega destacó la magnitud que podría alcanzar el resultado comercial argentino: “Para fin de 2026 se espera un superávit comercial de, por encima de los, entre los 23.000 y 26.000 millones de dólares”. Según explicó, esa es la estimación del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

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El analista remarcó la importancia histórica de ese resultado: “Realmente va a ser el superávit más importante en la historia del comercio exterior de Argentina”. A su vez, vinculó el ingreso de divisas con la política cambiaria: “Es lo que le ha permitido al gobierno comprar reservas y poder mantener el tipo de cambio en estos niveles”.

Sin embargo, advirtió que la cotización actual del dólar genera tensiones entre distintos sectores productivos: “Este tipo de cambio tampoco le está cerrando al sector exportador de productos primarios, como pueden ser la soja, el maíz, el trigo, el girasol”. En ese sentido, señaló que “hay voceros del campo que han pedido un dólar a 2.000, 2.200”, mientras que “la PYME, la construcción, también pide un dólar a 1.800”.

Para Vega, la fortaleza del frente externo permite sostener el actual nivel cambiario: “El gobierno puede sostener este nivel de dólar, justamente, por este ingreso, por los precios del petróleo, por los precios de la soja, del maíz, el trigo y el girasol”.

Cuenta corriente, reservas y capacidad de pago de la deuda

Al referirse a la evolución de los commodities, Vega señaló que el petróleo mantiene valores elevados: “El Brent se está vendiendo entre 80 y 85 dólares aproximadamente, que sería un precio por encima de valores de preguerra”.

También subrayó otro indicador relevante para la economía argentina: “Posiblemente este año cerremos con cuenta corriente superavitaria”. Según explicó, el resultado tiene importancia porque “el Fondo Monetario Internacional viene exigiendo que la cuenta corriente tiene que dar positiva”.

En paralelo, destacó la evolución de las reservas: “Estamos alcanzando los 10 mil millones de dólares”. Al analizar la situación de los tenedores de bonos argentinos y las obligaciones de deuda, sostuvo: “Yo realmente lo veo completamente despejado el escenario, porque hay voluntad de pago y hay capacidad de pago”.

No obstante, introdujo una diferencia temporal en su análisis: “El tema es qué pasa 2028-2029”.