Caravanas en Venezuela reclamaron por el regreso de María Corina Machado y volvió su vocera Claudia Macero

Partidarios de María Corina Machado se movilizaron este domingo en distintos estados de Venezuela con caravanas de autos y motos para reclamar el regreso de la dirigente opositora y pedir elecciones. La convocatoria fue organizada por Vente Venezuela bajo el nombre de “Gran rodada nacional” y se produjo un día después de que organizaciones de derechos humanos reportaran nuevas excarcelaciones de presos políticos.

La jornada tuvo, además, una novedad dentro del equipo de Machado: Claudia Macero, su jefa de prensa, regresó a Venezuela después de permanecer fuera del país por motivos de seguridad. La periodista había permanecido refugiada desde marzo de 2024 en la Embajada argentina en Caracas y posteriormente salió del país mediante una operación de extracción cuyos detalles no fueron difundidos públicamente.

El “sueño chileno” de Kast: que los venezolanos regresen a Venezuela

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Al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía, Macero explicó que decidió volver después de ver el regreso de otros dirigentes opositores. “Hoy vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y a otros de que es el momento de volver”, afirmó.

La periodista también sostuvo: “Yo estoy abriendo caminos como me los abrieron a mí a otros”. Dijo que quiere trabajar por los venezolanos y expresó su expectativa de que pronto se conozca una fecha para las elecciones presidenciales. Según planteó, Venezuela podrá iniciar una nueva etapa cuando los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades.

Macero confirmó además que Machado intenta regresar a Venezuela y sostuvo que la dirigente tiene derecho a volver.

Las caravanas por el regreso de Machado

En Barinas, simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y sindicatos se concentraron frente a la sede del organismo electoral para reclamar elecciones presidenciales. Los manifestantes recorrieron las calles con banderas venezolanas, autos y motocicletas.

En Los Teques, estado Miranda, también hubo una caravana con banderas venezolanas. Algunos de los carteles reclamaban un cronograma electoral claro y elecciones en 2027.

El reclamo se da mientras Machado permanece en Panamá y continúa intentando regresar a su país. El martes pasado, según fuentes de Vente Venezuela, hizo tres intentos de retorno por vía marítima y aérea que no pudieron concretarse. Desde que salió de Venezuela, el espacio opositor contabiliza siete intentos frustrados de regreso.

Machado había dejado la clandestinidad en diciembre para viajar de manera oculta a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Después pasó brevemente por Estados Unidos y se instaló en Panamá. El sábado, durante un foro virtual, volvió a referirse a su regreso: “Yo voy a regresar muy pronto a mi país”.

Durante la movilización de este domingo, Vente Venezuela también denunció la detención de Fernando Torrealba, integrante del partido en el estado Zulia. Según la organización, fue arrestado por efectivos de la Guardia Nacional mientras participaba de la caravana. Hasta el momento, no había información oficial sobre esa denuncia.

Excarcelaciones y una nueva etapa electoral

Las protestas se produjeron después de una nueva tanda de liberaciones de presos políticos. La organización Justicia, Encuentro y Perdón informó que había verificado al menos 39 excarcelaciones, además de otras 17 salidas que no fueron clasificadas como liberaciones por motivos políticos. El gobierno venezolano no había informado oficialmente sobre el proceso.

Las liberaciones ocurrieron después del cierre de la segunda ronda de conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición, con participación de Estados Unidos. En ese encuentro se acordó avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y también se anunció un consejo para revisar las credenciales de los postulantes.

Las partes también acordaron acompañar el levantamiento de restricciones a medios de comunicación. El proceso de negociación continuará durante octubre, cuando se espera una tercera ronda de conversaciones.

En paralelo, Delcy Rodríguez anunció que habrá elecciones, aunque todavía no se estableció una fecha. Donald Trump dijo que habló con Rodríguez sobre la posibilidad de realizar comicios en Venezuela, pero no se anunció un calendario electoral concreto.

Mientras ese proceso avanza, los seguidores de Machado mantienen el reclamo por su regreso y por elecciones. La vuelta de Claudia Macero se suma a los movimientos dentro de la oposición venezolana, en un momento marcado por las negociaciones políticas, las excarcelaciones y la discusión sobre el próximo proceso electoral.

LB/AF