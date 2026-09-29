Mientras Pablo Moyano pregunta "¿dónde está?", la CGT se reúne presionada por las CTA, que anunciaron un paro

Mientras el dirigente camionero Pablo Moyano reclama que la CGT deje los plenarios y vuelva a la calle, las dos CTA anunciaron para fines de octubre un nuevo paro. Ambos buscan apurar y acelerar los tiempos de la central obrera que este martes reunirá a más de 20 gremios para definir, bajo presión, cómo continuará su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei.

La reunión de la CGT se realizará desde las 16 en la sede de la UOCRA, con el formato de una “mesa chica ampliada”, y tendrá como objetivo discutir nuevas medidas después de las movilizaciones callejeras realizadas durante los últimos meses junto con las dos CTA y los movimientos sociales.

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El encuentro llega en un momento particular para la conducción cegetista. Mientras los sectores que integran las dos CTA buscan avanzar con una medida de fuerza conjunta, dentro de la CGT persisten las diferencias sobre el ritmo y la modalidad que debería tener la confrontación con el Gobierno de Javier Milei.

El paro de las CTA: del 28 al 30 de octubre

Las CTA Autónoma y de los Trabajadores anunciaron que impulsarán un paro entre el 28 y el 30 de octubre. Desde la CTA Autónoma señalaron que durante la semana pasada mantuvieron conversaciones con dirigentes de la CGT y que existe disposición para coordinar una medida conjunta.

La agenda de la CTA Autónoma está cargada de movilizaciones para el mes que está por comenzar. Entre otras actividades, tiene prevista una protesta el 15 de octubre junto con el Frente Universitario y una movilización de FeTERA el 26 frente a la central nuclear de Atucha.

La aceleración de las CTA se produce después de que la CGT y ambas centrales no lograran ponerse de acuerdo para realizar una cuarta movilización conjunta a comienzos de septiembre. Aquella marcha, prevista por el Día de la Industria, finalmente fue cancelada por diferencias en torno al lugar de la protesta. Hasta entonces, las organizaciones habían realizado movilizaciones frente al Congreso, por San Cayetano y frente al Ministerio de Economía.

Pablo Moyano, enojado: "Ya no alcanza con hacer foros o plenarios"

En este escenario reapareció con fuerza el cuestionamiento de Pablo Moyano a la conducción de la CGT. El dirigente camionero reclamó una reacción inmediata contra las políticas del Gobierno. Al reproche a la central obrara, sumó la crítica al peronismo.

Pablo Moyano, enojado con la conducción de la CGT

“La bronca que uno tiene como dirigente y como trabajador es preguntarse dónde carajo está la CGT y dónde carajo está el peronismo”, planteó Moyano en un video, al reclamar una marcha nacional y un paro. Sostuvo además que “ya no alcanza con sacar solicitudes o hacer foros y plenarios”. Y afirmó que, después de sus críticas a la Justicia y a la política, “queda la calle”.

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La posición de Moyano expone las diferencias que atraviesa al movimiento sindical: mientras la conducción de la CGT viene sosteniendo una estrategia basada en movilizaciones, negociaciones y acciones sectoriales, algunos dirigentes reclaman una medida de fuerza nacional que marque una confrontación más directa con el Gobierno. El hijo de Hugo Moyano hace rato que forma parte del ala combativa. A la hora de apuntar contra el Gobierno libertario y sus medidas, el reclamo confluye con el de las otras centrales sindicales.

Martes de reunión para la CGT

La reunión de la CGT de este martes en la UOCRA podría ser una instancia clave para ordenar el frente sindical. La central ya agotó buena parte del cronograma de movilizaciones que había anunciado meses atrás.

Ahora debe decidir cómo sigue adelante. El escenario es el de un momento complicado para el Gobierno, con datos que, aunque el Presidente los relativice, marcan un aumento de la pobreza, una suba del Riesgo País y un descenso de los índices de confianza hacia la gestión. Un combo difícil para la gestión.

LT