Una “pelea entre pilotos” y pánico entre los pasajeros: Israel investiga el incidente de FlyDubai como posible atentado terrorista

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de atravesar una situación de extrema tensión a bordo. El avión, un Boeing 737, había despegado de Emiratos Árabes Unidos rumbo al aeropuerto Ben Gurion cuando se produjo un violento incidente en la cabina de pilotos que generó una alerta por posible interferencia ilícita. Israel investiga el incidente como posible atentado terrorista.

El vuelo FZ1073 transportaba a alrededor de 180 personas, entre ellas más de un centenar de pasajeros israelíes. El avión descendió de manera abrupta casi 14.000 pies en menos de 30 segundos antes de emitir la primera señal de emergencia. Luego modificó su trayectoria y se dirigió hacia el noroeste de Arabia Saudita.

La aeronave transmitió primero el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, y posteriormente el 7500, asociado a una posible interferencia ilícita o secuestro de una aeronave. Más tarde volvió a emitir el código de emergencia general antes de aterrizar en el aeropuerto Prince Sultan bin Abdulaziz de Tabuk.

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Las primeras informaciones apuntaron a una pelea entre los dos pilotos. Sin embargo, durante las horas posteriores comenzaron a surgir testimonios que llevaron a las autoridades israelíes a analizar una hipótesis más grave: que uno de los integrantes de la tripulación habría intentado apoderarse del control del avión.

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Según una fuente de seguridad citada por The Jerusalem Post, uno de los pilotos habría atacado con un cuchillo al otro y posteriormente intentado tomar el control de la aeronave. La pelea habría provocado el descenso repentino del avión.

Yasmin Abu Kasis, cuya hija Miriam viajaba en el avión, contó que la joven escuchó gritos y vio a un hombre con un cuchillo que había reducido a uno de los pilotos. También habría observado sangre dentro de la cabina.

Otro pasajero relató que varios israelíes que se encontraban en las primeras filas corrieron hacia la cabina para intervenir. Según su versión, lograron sacar al atacante y permitieron que otros pilotos que viajaban como pasajeros ingresaran al cockpit para hacerse cargo del avión.

El mismo pasajero afirmó que el piloto que había sido atacado se encontraba en estado crítico y que un dentista israelí que viajaba a bordo lo asistió y contribuyó a salvarle la vida. Las autoridades del aeropuerto de Tabuk confirmaron posteriormente que tanto el comandante como el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, aunque no precisaron las causas de las lesiones.

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Violencia en el avión: la respuesta de Israel

La señal de posible interferencia provocó una respuesta inmediata de las autoridades israelíes. La Fuerza Aérea de Israel puso aviones de combate en alerta y el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad. También se evaluó la posibilidad de enviar aeronaves para trasladar de regreso a los pasajeros israelíes.

La Oficina del Primer Ministro informó que la situación estaba bajo control y que se estaban realizando gestiones para garantizar el regreso seguro de los pasajeros a Israel. El espacio aéreo israelí llegó a ser cerrado temporalmente durante la emergencia y posteriormente fue reabierto.

La evaluación sobre lo sucedido, sin embargo, fue cambiando durante la jornada. En un primer momento, un portavoz de la oficina de Netanyahu dijo que el episodio no parecía tratarse de un secuestro y lo definió como un “incidente diferente”. Una fuente israelí confirmó que los pilotos habían enviado las señales de emergencia después de una confrontación física entre ambos.

Más tarde, fuentes de seguridad citadas por The Jerusalem Post indicaron que el Ejército, el Mossad y el Shin Bet analizaban la posibilidad de que se hubiera tratado de un acto terrorista deliberado. Según esa versión, las autoridades buscan determinar cuál era el objetivo concreto del piloto: tomar el control del avión, estrellarlo o utilizarlo para un ataque.

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El aterrizaje en Arabia Saudita

Tras abandonar su ruta original, el Boeing 737 se dirigió hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. La elección del aeropuerto fue especialmente significativa debido a que Israel y Arabia Saudita no mantienen relaciones diplomáticas formales.

El avión aterrizó sin inconvenientes y todos los pasajeros fueron contabilizados y declarados a salvo. Flydubai confirmó que el vuelo había sufrido un “incidente” durante el trayecto y que había sido desviado hacia Tabuk. La compañía aseguró que estaba trabajando con las autoridades correspondientes y que no daría mayores detalles hasta contar con información confirmada. La aerolínea anunció además que enviaría otra aeronave a Arabia Saudita para trasladar a los pasajeros de regreso a Tel Aviv.

El vuelo entre Dubái y Tel Aviv es una ruta habitual desde la normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Los aviones que realizan ese trayecto suelen utilizar el espacio aéreo de Arabia Saudita y Jordania. En septiembre de 2025, otro vuelo de Flydubai que cubría la misma ruta había realizado un aterrizaje de emergencia en Riad debido a una emergencia médica.

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