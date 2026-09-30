Diego Piccardo en RDEco: “Algo que prioriza el Gobierno es la baja de la inflación y para eso quiere tener el dólar controlado”

El mercado cambiario argentino está condicionado tanto por factores externos como por la estrategia oficial para contener la inflación. “Siempre hay que tener en cuenta el escenario internacional cuando vemos el mercado cambiario”, sostuvo Diego Piccardo en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al referirse a las tasas de interés en Estados Unidos.

Para el economista, el Gobierno tiene como una de sus prioridades evitar una fuerte suba del dólar. “Algo que prioriza el Gobierno es la baja de la inflación y para eso quiere tener el dólar controlado”, explicó. En ese contexto, describió la intervención mediante instrumentos financieros: “El Banco Central a veces interviene vendiendo bonos Dólar Link”. Según Piccardo, la estrategia permite moderar los movimientos cambiarios, aunque también genera efectos sobre la liquidez y las tasas de interés.

El dólar y la estrategia del Gobierno de cara a las elecciones

De cara al proceso electoral, anticipó una mayor demanda de cobertura. “A medida que nos vayamos acercando a las elecciones, va a haber una mayor presión de cobertura”, afirmó. Y planteó que la política oficial podría privilegiar la estabilidad cambiaria: “El Gobierno va a priorizar, a mi gusto, siempre la estabilidad del tipo de cambio”.

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Piccardo consideró que el esquema cambiario actual puede sostenerse mediante una depreciación gradual del peso. “Yo creo que sí lo va a poder enfrentar, creo que lo va a poder mantener a raya devaluándose de a poquito”, señaló.

Según su análisis, el Gobierno buscaría una evolución del dólar cercana al 1% o 2% mensual para limitar el impacto sobre los precios. “Lo trata de llevar a esa velocidad justamente para que no tenga impacto en los precios”, explicó.

Reservas, energía y agro: los factores que pueden aportar dólares

Entre los factores que podrían fortalecer la oferta de divisas, destacó el crecimiento de las exportaciones energéticas. “El año que viene vamos a tener alrededor de 3.000 millones de exportaciones de energía adicionales”, afirmó.

También mencionó la producción agropecuaria y la capacidad del Banco Central para continuar comprando reservas, aunque puso un límite a ese proceso: “En la segunda parte no vamos a poder seguir a este ritmo de 3.000 millones mensuales”.

Por último, destacó la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a intervenir en el mercado argentino y recordó: “Estados Unidos intervino en 2025 comprando pesos y por qué no lo va a hacer el año que viene”.