“La vivienda por las nubes y los salarios por el piso”: en RDC explicaron el trasfondo de los acampes de inquilinos en España

Los acampes de inquilinos continúan multiplicándose en distintas ciudades españolas mientras crece la presión sobre las fuerzas parlamentarias para que respalden las medidas. “Cada vez hay más gente, se están multiplicando en todas las plazas de España, en los pueblos, y por ahora no se van a ir”, explicó Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El primer decreto, de 96 páginas, establece distintas medidas sobre alquileres y define qué se entiende por “fondo buitre”. Según Molina, “prácticamente según la ley, si se aprueba, solamente pueden comprar los particulares casas”, aunque aclaró que existen numerosas excepciones vinculadas con las zonas tensionadas, los precios y las condiciones de las operaciones.

Las medidas sobre alquileres y la disputa política en España

El segundo decreto todavía no fue publicado oficialmente y plantea medidas más amplias. “El segundo, recordemos, son contratos por tiempo indefinido, o sea, hasta que uno muera”, señaló Molina.

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Entre las disposiciones que se conocieron aparece además una compensación para los propietarios que quieran finalizar determinados contratos. “Uno puede dar de baja un contrato de alquiler a un inquilino, pero para eso tendrá que indemnizar con 12 meses al inquilino”, explicó.

La aprobación de las medidas enfrenta posiciones diferentes dentro del Congreso español. Mientras Sumar impulsa el segundo decreto, otros partidos plantean reparos y la derecha anticipó su rechazo.

Molina describió las dificultades que enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez para conciliar posiciones: “Podemos y Sumar son el polo opuesto del PNV y de Junts” y, sin embargo, “pasan a todos en el mismo gobierno”.

En ese contexto, sostuvo que “por eso separan los decretos en dos” y advirtió sobre las dificultades para construir acuerdos legislativos: “El tema es que no logran ponerse de acuerdo nunca en las leyes”.

La crisis habitacional y el impacto del costo del crédito

La crisis habitacional también está vinculada con el encarecimiento del crédito. Molina señaló que el Euríbor alcanzó el 3,2% y explicó que, para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, “anualmente hoy le aumentó el gasto a un español en 1.200 euros”.

Y resumió el problema de fondo con una frase: “La vivienda por las nubes y los salarios por el piso”.