Ricardo Carciofi analizó en RDEco cómo la energía está cambiando el ingreso de divisas a la Argentina

La evolución del dólar debe analizarse dentro del programa macroeconómico general y, especialmente, de la estrategia oficial para contener la inflación. “La cuestión cambiaria es una pieza más del esquema macroeconómico y el gobierno está interesado en mantener ese esquema macroeconómico cuyo centro y eje es obviamente la cuestión inflacionaria”, explicó Ricardo Carciofi en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Sobre la posibilidad de mantener el esquema hasta las elecciones, planteó que el mercado financiero requiere un seguimiento permanente: “En materia cambiaria y todo el mercado financiero lo tenés que ir mirando día a día y observando cómo se comportan las variables”. El economista también destacó una recomendación de Gita Gopinath, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, vinculada con la acumulación de reservas. “Ella recomienda ahí, en particular sobre la cuestión cambiaria, acelerar el ritmo de compras”, señaló.

Dólar, reservas y cobertura ante futuras presiones

Según Carciofi, el argumento no estaría centrado exclusivamente en el nivel del tipo de cambio, sino en la necesidad de contar con mayor cobertura ante eventuales presiones futuras sobre el Banco Central. “No es tanto por el nivel de atraso, por la cotización, por el tipo de cambio real, sino más bien que es un tema de cobertura”, explicó.

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Uno de los factores centrales para evaluar el impacto de una eventual suba del dólar sobre los precios es el grado de anclaje de las expectativas inflacionarias. “Esto es clave”, remarcó Carciofi.

Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de medir ese comportamiento en la Argentina: “Ese anclaje en las condiciones de la economía argentina es lábil” y “es muy difícil de ir monitoreando”. Por eso, sostuvo que el efecto de una variación cambiaria debe observarse a partir de la evolución concreta de la economía.

Expectativas de inflación y el aporte de Vaca Muerta

En paralelo, el sector energético está modificando el tradicional patrón de ingreso de divisas del país. “Argentina, de manos de lo que está ocurriendo, sobre todo con la cuestión energética, está rompiendo un poco la estacionalidad en cuanto al ingreso de divisas”, afirmó.

Carciofi destacó que la balanza energética acumulaba un saldo positivo significativo: “Con el cierre de agosto, lleva por delante 6.500 millones de dólares positivo”. Además, señaló que “las exportaciones de petróleo, 8 meses contra 8 meses, subieron 50% en valor”.

Para el economista, este escenario puede contribuir a aliviar las cuentas externas: “Eso te va a aliviar, eso va a continuar”. Y añadió que las exportaciones petroleras podrían alcanzar “15.000 millones de dólares este año”, aunque su evolución también dependerá de los precios internacionales de la energía.