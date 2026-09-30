Senadores demócratas advierten a Trump que no interfiera en las elecciones brasileñas

(Desde San Pablo) — Líderes del Partido Demócrata decidieron hacer público, días antes de las elecciones presidenciales en Brasil, su completo desacuerdo con la estrategia política de Donald Trump a la que consideran "injerencista". Tres senadores le enviaron una larga carta al secretario de Estado, Marco Rubio, donde le piden una definición: si la Casa Blanca aceptará los resultados de los comicios de octubre, en caso que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sea reelecto.

Los senadores demócratas Jeanne Shaheen, Peter Welch y Tim Kaine, que firmaron el documento, advierten que la actual administración trumpista hace uso de "presiones diplomáticas, económicas y políticas para debilitar las instituciones democráticas de Brasil, socavar la confianza en el proceso electoral brasileño y dañar aún más nuestra relación con un aliado estratégico y socio comercial de Estados Unidos". El grupo también cuestiona al Departamento de Estado sobre los métodos para coordinar sus "objetivos relacionados con la democracia y los derechos humanos" con sus socios regionales. Señala que son particularmente cuestionables "respecto a la asistencia técnica y el monitoreo de los procesos electorales y judiciales".

Días antes de esta acción de los senadores, el senador Bernie Sanders y otros 30 representantes demócratas también decidieron enviar una nota a Rubio, con el mismo tenor. El secretario es hijo de cubanos que dejaron su país tras la revolución de 1959 y, según palabras del presidente Lula da Silva, tiene "un desprecio visceral" contra los latinos. Los 30 diputados estadounidenses recordaron que se habían tomado en mayo medidas para reducir las tensiones, con "conversaciones directas y cordiales" entre Trump y el presidente Lula. Sin embargo, vieron que a posteriori se revirtía la situación, y esto ocurrió luego de ser nombrado Darren Beattie como "asesor principal en asuntos relacionados con Brasil".

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En cuanto al documento de los tres senadores, acaban de expresar su “preocupación por las acciones del gobierno (estadounidense) respecto de Brasil”. Advierten sobre el intento de "injerencia" por parte de Washington y afirman: "Las acciones recientes (de Trump) apuntan a un intento de interferir en las elecciones generales brasileñas del 4 de octubre", es decir, ya en la primera vuelta.

Los senadores fueron incisivos al interrogar: "¿Se compromete el gobierno (estadounidense) a reconocer los resultados certificados de las elecciones democráticas de 2026 en Brasil? ¿Mantendrá relaciones diplomáticas normales con cualquier candidato elegido libre y justamente por el pueblo brasileño?”. Los legisladores solicitaron una respuesta formal sobre la actual postura y acciones realizadas desde Washington, pero la administración Trump aún no ha respondido, algo que enciende suspicacias. Es que tal como señala el trio de senadores, ya "hemos observado a funcionarios estadounidenses involucrados en una campaña de injerencia y desestabilización en Brasil”.

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Ellos, al igual que los representantes, nombran a Beattie, el asesor principal en asuntos de Brasil, como una muestra de dicha intervención solapada. Beattie es un político de ultraderecha y acérrimo crítico del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En su carta, el grupo de Kaine, Welch y Shahenn describen a Beattie como un "extremista de derecha y supremacista blanco", con un historial de declaraciones que indican un "compromiso ideológico con el debilitamiento de las instituciones democráticas de Brasil".

Entre las medidas recientes que han incrementado aún más la tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos, los senadores estadounidenses citan la reunión de Flávio Bolsonaro con Trump en la Casa Blanca, así como los nuevos aranceles de 25% aplicados sobre las importaciones de productos brasileños. "En lugar de ayudar a defender la democracia brasileña, Estados Unidos está ejerciendo presión para provocar gran fragilidad en las instituciones democráticas del país, y destruir así la confianza en el proceso electoral brasileño" concluyen.

ML