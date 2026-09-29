La Virgen de Aparecida, patrona de Brasil, se metió en la pelea entre Lula y Flávio Bolsonaro a días de las elecciones

La última semana de la campaña presidencial en Brasil encuentra a Flávio Bolsonaro en una disputa muy pareja contra Luiz Inácio Lula da Silva, con encuestas que muestran una diferencia de pocos puntos entre ambos, y con el voto religioso como otro de los sectores en disputa. A lo largo de las últimos días, comenzó a circular infomación falsa que aseguraba que el senador impulsaría un proyecto para quitarle a Nuestra Señora de Aparecida su título de patrona de Brasil, una versión que generó repercusiones y fue desmentida por el candidato: “Nunca presenté ningún proyecto”.

Alcanza con mirar el peso de la religión en Brasil, donde católicos y evangélicos representan el 56,7% y el 26,9% de la población, respectivamente, según el Censo 2022 del IBGE, un dato que ayuda a entender por qué la polémica no fue menor. En ese escenario, los últimos relevamientos de BTG/Nexus y Quaest permiten observar cómo se posicionan ambos grupos religiosos frente a Lula y Flávio.

De acuerdo con los datos de BTG/Nexus, en la primera vuelta Lula queda por encima de Flávio entre los católicos, con 47% contra 33% (±3 pp). Entre los evangélicos, la foto cambia: Flávio llega al 50% y Lula al 31% (±4 pp).

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Por su parte, los datos de Quaest también muestran diferencias entre ambos grupos religiosos en la intención de voto. Entre los católicos, Lula pasó de 43% a 48%, mientras que Bolsonaro subió de 27% a 29% (±3 pp). Entre los evangélicos, en cambio, Lula bajó de 49% a 46% y Flávio avanzó de 23% a 27% (±4 pp).

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En un eventual segundo turno, BTG/Nexus vuelve a mostrar una diferencia entre los católicos: Lula obtiene 52% contra 39% de Flávio (±3 pp). Entre los evangélicos, el resultado se da vuelta: Flávio alcanza 57% y Lula 35% (±4 pp).

En un eventual segundo turno, entre los católicos, Lula pasó de 46% a 50%, mientras que Flávio se mantuvo en 37% (±3 pp). Entre los evangélicos, Lula bajó de 58% a 54% y Flávio pasó de 28% a 30% (±4 pp).

Cómo nació la polémica por la Virgen

La versión comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante los últimos días y tomó dimensión nacional después de que la periodista Maria Cristina Fernandes hiciera referencia, durante una emisión de GloboNews, a una presunta iniciativa actual vinculada a Flávio Bolsonaro para quitarle a Nuestra Señora de Aparecida el título de patrona de Brasil.

Lo cierto es que sí existió un proyecto relacionado con el título de la Virgen, pero no fue presentado por Flávio ni forma parte de su actual campaña. Se trató del PL 2.623/2007, presentado por el entonces diputado federal Victório Galli, que proponía cambiar en la legislación la expresión “Padroeira do Brasil” por “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”. La iniciativa fue archivada por la Cámara de Diputados en agosto de 2008.

A partir de ese antecedente, a Galli lo vincularon con el bolsonarismo, ya que posteriormente tuvo un vínculo con el gobierno de Jair Bolsonaro. En 2019 fue nombrado asesor especial de la Presidencia, un antecedente que volvió a aparecer en las publicaciones que intentaron relacionar aquel proyecto de 2007 con la actual campaña de Flávio.

GloboNews, a las pocas horas, se retractó y pidió disculpas por la información difundida.

Victório Galli, exdiputado brasileño

Flávio salió públicamente a negar cualquier intención de modificar el estatus de la Virgen y apuntó contra el Partido de los Trabajadores (PT): “Las mayores noticias falsas de estas elecciones fueron fabricadas por la ‘Liga de Mentiras del PT’”.

También afirmó que la supuesta iniciativa para quitarle a Nuestra Señora de Aparecida el título de patrona de Brasil era una mentira. “¡Respeto todas las religiones y también a quienes no tienen ninguna!”, agregó el candidato, quien también acusó a Lula de querer “inmiscuirse incluso en las normas de la Iglesia Católica”.

Cuando ganar puede ser perder

La polémica también llegó a las autoridades electorales, cuando el ministro André Mendonça, del Tribunal Superior Electoral (TSE), ordenó retirar publicaciones que vinculaban a Flávio con la supuesta intención de quitarle a la Virgen el título de patrona de Brasil. Después, el ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió esa determinación y permitió nuevamente la circulación de los contenidos.

Aun así, la campaña de Flávio volvió a recurrir a la Justicia y pidió al ministro Luiz Fux que dejara sin efecto la decisión de Dino. Finalmente, este lunes, Fux suspendió la decisión de Dino y restableció la orden inicial de Mendonça.

MV/ML