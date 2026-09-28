“Si la segunda vuelta fuera ahora, Bolsonaro le ganaría a Lula por 1 punto”

Las elecciones presidenciales de Brasil vuelven a estar atravesadas por una disputa ajustada entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con encuestas que muestran una diferencia reducida entre ambos candidatos. En este escenario, la abstención aparece como un factor determinante para interpretar los resultados, especialmente por las diferencias entre quienes declaran que votarán y quienes finalmente concurren a las urnas.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el sociólogo y especialista en comportamiento electoral Antonio Lavareda analizó los últimos sondeos y explicó cómo la participación efectiva puede modificar las proyecciones electorales. Además, se refirió al impacto de las recientes medidas de Lula y al cambio de agenda en las redes sociales y los medios brasileños.

Antonio Lavareda es un destacado cientista, sociólogo y escritor brasileño, reconocido como uno de los principales especialistas en comportamiento electoral y marketing político en Brasil. Es CIO de la consultora MSI Estrategia. Además, preside el Consejo Científico del Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas. Ejerce como investigador senior del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales. Es el fundador del Laboratorio de Neurociencia Aplicada.

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Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por estar allí. Yo le voy a preguntar en español. Usted nos responde, me dice acá en la producción, que tiene un bello portuñol. Usted no tiene problema si lo tiene que hacer más en portugués que en español y yo lo traduzco. ¿Usted comprende mi español?

Comprendo perfectamente.

Bueno, mirando los datos de las encuestas, lo que vemos, Antonio, es que la diferencia que tenía Lula hace dos meses se ha ido achicando progresivamente. Los datos de las últimas encuestas marcan, en una segunda vuelta, un empate técnico, una diferencia a favor de Lula dentro del margen de error estadístico. ¿A qué obedece esta disminución del capital electoral del presidente Lula y qué significa?

Bueno. En primer lugar, es bueno destacar que las encuestas de este día, de hoy, son más favorables al presidente Lula que las anteriores, de la semana pasada. Al parecer, Lula consiguió ampliar un poco su ventaja sobre Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, en el primer turno, y en la segunda vuelta, en el segundo turno. Pero eso aún es muy poco. Lula presenta una ventaja en el primer turno de cinco puntos en la media de las investigaciones sobre Flávio. Y en el segundo turno, dos puntos; en algunas encuestas están numéricamente empatados. ¿Y por qué es un problema para el presidente Lula? Porque en Brasil el voto es obligatorio y las personas... Mucha parte de ellas declara que votará, todos, el 93% dice que votará, pero de hecho la abstención es muy elevada. 32 millones de electores brasileños no aparecieron en la elección cuatro años atrás. Imagínense que este año este número puede llegar tal vez a 34 millones. Estamos hablando de 22% de los electores brasileños. Y esta abstención pesa más, perjudica, es más dañosa para Lula que para Flávio. ¿Por qué? Porque los electores de Lula están más concentrados en la base de la pirámide socioeconómica. Son electores con menor renta y menor escolaridad, que son exactamente los que están más concentrados en la base de la pirámide socioeconómica. Son los electores que más se abstienen, o sea, donde hay menor comparecimiento. Este resultado apretado, próximo de Lula sobre su principal opositor, respondiendo a su cuestión, tiene que ver, se relaciona con la aprobación de Lula, que en este último mes está 4 a 3 puntos abajo de la desaprobación. Entonces, esto es lo que explica el desempeño electoral apretado y difícil para el presidente Lula. Es que su aprobación está abajo en este momento y ya algún tiempo de la desaprobación.

En sintesis de lo dicho, las encuestas de la semana pasada, fueron peores que una que acaba de aparecer hoy, que hay una mejora por parte de Lula. De cualquier forma, una diferencia de 5% en primera vuelta y 2% en la segunda vuelta. Con un problema central, que estas encuestas parten de que el 93% de la gente dice que va a votar, cuando luego va a votar menos del 80%, que esto en Brasil, sobre un total de casi 160 millones de votantes, representa más de 30 millones de personas que no van a votar, y que los que no van a votar son generalmente personas de los sectores socioeconómicos más bajos, en mayor proporción, donde están la mayoría de los votantes de Lula. Antonio, este repunte de las encuestas de hoy, mejores que las de la semana pasada, ¿tienen que ver con las medidas que tomó Lula la última semana de prohibir el juego digital, de aumentar la Bolsa Familia un poquito, de absorber las deudas de los endeudados? ¿Hay alguna correlación en esta mejora y las medidas que tomó Lula la semana pasada?

Relación directa, directa. El 49% de los electores son favorables al aumento en la Bolsa Familia, en ese programa social más conocido del presidente Lula. El 63% son favorables a la extinción, al final, de las bets, de los juegos online. Y la mayoría de los brasileños también es bastante receptiva a la propuesta, a la compra por el Gobierno, a la asunción por el Gobierno de las deudas de las familias endeudadas de baja renta. Entonces, estas iniciativas se relacionan directamente. Y hay otro factor: el anuncio del fin de las bets sustituyó en las redes sociales y en el noticiario de la prensa el enfoque anterior, que era todo volcado, o casi todo volcado, para la Suprema Corte, y era un asunto, es un asunto muy negativo para el presidente Lula. Entonces, hubo un intercambio de la temática de las redes sociales y de la temática prevaleciente en los medios de comunicación en general. O sea, salió el Supremo Tribunal Federal, entró el asunto de las bets, lo que es una cosa muy positiva para el Gobierno, porque en el asunto Supremo los números eran contrarios a Lula, muy adversos para Lula. En el asunto de las bets hay un cierto equilibrio y hasta un número de publicaciones en las redes más favorable, levemente más favorable para el presidente Lula sobre el asunto de las bets.

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Aquí Antonio nos dice que si, la mejora en las encuestas es directamente atribuible a las medidas que tomó Lula la última semana, que, repasando, eran absorber las deudas por parte del Tesoro de las personas, las familias de menores recursos más endeudadas; la prohibición de los juegos, de las apuestas en los juegos digitales; el aumento en la Bolsa Familia, que sería equivalente aquí a la Asignación Universal por Hijo; y que estos temas salieron, sacaron de la agenda la discusión alrededor del tema de la Corte, que era desfavorable para Lula y las conexiones que podían tener con casos de corrupción. Antonio, finalmente, las encuestas en Brasil hace cuatro años y hoy, ¿cómo daban a esta misma fecha, faltando muy pocos días para la primera vuelta, cómo daban y cómo terminó dando hace cuatro años, para ver si son un instrumento verdaderamente valioso o lo que dieron las encuestas hace cuatro años y el resultado electoral en primera vuelta tuvo mucha diferencia?

Sí. Las encuestas de la Corte son encuestas de opiniones públicas que, en la época de las elecciones, las llamamos encuestas electorales. Miden las actitudes de la sociedad, las opiniones de la sociedad, y la votación es con electores, con votantes. Son dos universos distintos y esta diferencia este año también será más perjudicial para el presidente Lula por las diferencias que he señalado. Desde que yo ya apunté, una parte significativa de sus electores no aparece para votar. No aparece para votar.

Bueno, ahí vamos. Antonio nos marca claramente que las encuestas hace cuatro años marcaban una diferencia mucho mayor para Lula de la que terminó siendo, de la que hoy marcan a favor de Lula, lo que hace suponer que, si se mantuviera la misma tendencia, que la diferencia entre opinión pública y luego votación, que hay una diferencia, es siempre en contra de Lula, por lo que esa ventaja de 5% que dan las encuestas hoy, a lo mejor termina siendo 2, 3, 1, o no se sabe qué. O sea, Antonio, corolario, no está claro, Bolsonaro puede ser el próximo presidente de Brasil.

Puede, efectivamente puede. Con los números de hoy, del segundo turno, digamos que el segundo turno, que aún dice 30 días, fuese hoy, fuese mañana, con una diferencia distinta. Si el partido de Lula, en las encuestas, de apenas dos puntos porcentuales, esa diferencia desaparecería por cuenta de la abstención y Flávio Bolsonaro ganaría la elección por un punto, por algo próximo a un punto porcentual.

Clarísimo. Lo que nos dice Antonio es que si la elección de segunda vuelta fuera ahora, con la situación actual, o sea... Para la audiencia argentina, falta un mes para la elección, prácticamente un mes para la elección de segundo turno, y una diferencia de tres semanas entre una y otra. Si fueran ahora, por la corrección de la cantidad de personas que dicen que votarían por Lula, pero no van a ir a votar, terminaría dando, por lo menos desde el punto de vista estadístico, un punto a favor de Bolsonaro en las elecciones de la segunda vuelta. Antonio Lavareda, muchísimas gracias. Vamos a volver a consultarlo durante este mes. Muy importante. En Brasil, y las elecciones en Brasil son también muy importantes para la Argentina. Le agradecemos su predisposición.

Muchas gracias.

Obrigado.



LMM