Cómo es la denuncia del PT contra Bolsonaro Jr. y Milei por apoyar la campaña con fondos públicos de Argentina

La reciente participación de Javier Milei en eventos políticos internacionales encendió las alarmas judiciales y diplomáticas. En este contexto, el abogado José Lucas Magioncalda —referente de Reset Republicano e integrante de Republicanos Unidos— pasó por el aire de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para detallar la denuncia penal que su espacio impulsó contra el Presidente de la Nación y sus funcionarios por el uso de aeronaves estatales, viáticos y recursos del Gobierno argentino para agendas partidarias privadas en el exterior.

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia, Magioncalda argumentó que el viaje a Brasil para respaldar al arco político de Bolsonaro infringe tanto la Carta de las Naciones Unidas como la de la OEA sobre la no injerencia en asuntos internos de otras naciones. Asimismo, marcó una postura ética desde el liberalismo constitucional: remarcó que las normas de austeridad e institucionalidad deben exigirse "a todos los gobiernos por igual" y advirtió sobre el deterioro republicano que atraviesan organismos de control fundamentales como la UIF y la Oficina Anticorrupción.

José Lucas Magioncalda es abogado especializado en derecho administrativo, graduado de la Universidad de Buenos Aires, que se desempeñó como director del equipo legal de la Fundación Apolo, una organización civil dedicada a luchar contra la corrupción y promover la transparencia política. También preside la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional e integra la organización Reset Republicano. En la función pública ha trabajado como asesor en el Congreso de la Nación, en el Ministerio de Cultura y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También integró el Consejo Asesor Ad Honorem de la Oficina Anticorrupción. Es el fundador del estudio Magioncalda y ejerce como profesor en la Universidad de Buenos Aires, dictando talleres específicos de transparencia y políticas anticorrupción.

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José Lucas, Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto hablar con usted. Déjeme primero hacer una introducción para colocar a la audiencia en tema. El Partido de los Trabajadores de Brasil, dado que la legislación brasileña prohíbe la participación de extranjeros en campañas políticas y, al mismo tiempo, la intervención estatal de otro país en las elecciones, denuncia a Milei y a Bolsonaro diciendo que Milei viajó en condición de presidente, no de ciudadano, al punto de que lo hizo pagado por el Estado argentino, con aeronaves del Estado argentino e incluso con el canciller al lado, lo que representaba un viaje de Gobierno. Y desde Reset Republicano, que José Lucas integra, hacen una denuncia penal contra Milei y los funcionarios del Poder Ejecutivo por el financiamiento estatal, el traslado y viáticos de viajes internacionales con fines partidarios para la agenda privada, como casualmente este de Flávio Bolsonaro. Así que lo escuchamos, José, con mucha atención.

Bueno, ante todo, gracias por la comunicación. Le cuento que básicamente nuestra denuncia apunta a dos cuestiones. En primer lugar, hay una violación de deberes de funcionario público, a nuestro criterio, porque lo que ha hecho el presidente es un acto de injerencia en una nación vecina, en este caso, lo cual está vedado tanto por la Carta de las Naciones Unidas como por la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ambos instrumentos internacionales ratificados por ley en la Argentina. Con lo cual hay una violación legal y por eso justamente estamos denunciando el incumplimiento de deberes de funcionario público. Ahora bien, a eso se agrega que, para cometer este acto ilícito, se habrían utilizado fondos públicos, lo cual no están negando el Estado argentino ni sus funcionarios. Con lo cual también denunciamos por el desvío de fondos, es decir, por malversación de caudales públicos.

Pero esto no lo hizo solamente... por ejemplo, ¿en el caso de España con Vox? ¿La denuncia se focaliza en este viaje o en otros viajes del presidente también con los mismos fines?

No, la verdad es que la denuncia la hemos focalizado en este viaje. Sí estábamos al tanto de que se venían dando abusos uno tras otro en esta materia. En el caso de España fue bastante similar, porque también hubo agresiones y una actitud de injerencia en los asuntos internos de ese país. Pero bueno, yo entiendo que a uno como ciudadano le pasa, y a gran parte de la ciudadanía también: llega un momento en que se cansa y pide respuestas. Y si las respuestas no vienen directamente del Gobierno, lamentablemente no queda otra alternativa que involucrar al Poder Judicial. No solamente porque toda vulneración legal merece la sanción correspondiente, sino porque también sería bueno que desde el exterior del país vean, primero, que hay una ciudadanía que no acepta esto, que no está alineada con esta forma de hacer las cosas, de maltratar a nuestros vecinos y de incumplir las normas internacionales. Y que también vean si es posible, si la Justicia nos acompaña en esto, que al menos parte de las instituciones de nuestro país funcionan de otra manera y ponen límites a esto que es un acto de barbarie; de barbarie a nivel político y a nivel humano, diría yo.

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José Lucas, me gustaría que usted le explicara a nuestra audiencia cuál es, podríamos decir, la ideología de Republicanos Unidos y cómo consideran... Intuyo que el presidente no tiene comportamientos republicanos y no sé si incluso comportamientos liberales.

Bueno, sí. Nosotros tenemos un enfoque liberal republicano de la Constitución, legalista. Siempre hemos realizado este tipo de actividades a través de distintas instituciones y lo mismo que hemos exigido en su momento para otras vertientes de la política durante el kirchnerismo también durante el macrismo, lo exigimos ahora. Es decir, nosotros repudiamos a esto que se ha dado en llamar "republicanismo intermitente" o selectivo. Nuestra idea es que a la república hay que defenderla en todas las circunstancias, que esas reglas de juego son fundamentales para cualquier desarrollo que se pretenda en el país y que la intermitencia o la selectividad en este tipo de cuestiones nos lleva por mal camino, porque nos presenta como una sociedad o como un país que respeta las normas solo cuando le conviene.

A ver si le entiendo bien. Ustedes, Republicanos Unidos, marcan una diferencia con aquellos que pueden estar de acuerdo con el trazo grueso de la política económica, pero no por eso aceptan que se incumplan los otros, podríamos decir, lineamientos de lo que es el pensamiento liberal.

Algo así. Yo no me atrevería a opinar sobre cuestiones de economía porque no es mi área, pero sí nosotros obviamente estamos de acuerdo con una administración sana de la economía, con que no haya desvíos en cuanto a abusos en la emisión de moneda o déficit fiscal. Pero me parece que eso es un consenso básico de todo enfoque más o menos que no sea populista, digamos. Ahora, en este caso, el problema del Gobierno es que, por mejor que sea su proyecto económico, si no se sustenta en un enfoque institucional correcto... Tiene problemas con la UIF, donde ya va por el tercer cambio de presidente porque, cuando no le obedecen, los echa o los hace renunciar. La UIF es un ente importantísimo: se ocupa de perseguir nada menos que las actividades financieras del crimen organizado. Lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción, que tiene una actitud totalmente entregada a los designios del Gobierno y que está fundamentando hoy por hoy todos sus antecedentes con sus últimas resoluciones, que van para atrás en muchas cosas que ya se habían conseguido y estaban establecidas en cuanto a las cuestiones de ética pública, como esto de separar la función institucional del presidente con sus características personales, por ejemplo. Son cosas que realmente son inadmisibles. El presidente es presidente siempre. Lo dijimos cuando Alberto Fernández hacía fiestitas en la Quinta de Olivos y lo decimos también ahora: el presidente es presidente siempre, por eso siempre se lo protege con custodia oficial y siempre viaja en vehículos públicos. Entonces, nosotros creemos que de parte de todos los presidentes —y de este en particular, porque es el que nos gobierna ahora y nos está representando muy mal, a mi criterio, por el mundo— exigimos cierto nivel de austeridad y cierto nivel de respeto, porque ese respeto que él no tiene con los demás termina volviéndose en un desprestigio de nuestro país y, por lo tanto, de todos los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos derecho a que nos respeten en el mundo y la conducta de este hombre la verdad que va en sentido contrario a ese objetivo.

José Lucas Magioncalda, muchísimas gracias y nos mantendremos en contacto para saber cómo evoluciona la causa.

Igualmente. Un gran abrazo, Jorge.

Gracias.

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