"No tendrá privilegios. Si es culpable, tendrá que pagar": Lula habló de la investigación sobre su hijo por presunto tráfico de influencias

Un juez de la Corte Suprema de Brasil dio la autorización necesaria para que la policía investigue a un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario, tras ser consultado por esta noticia que afecta directamente a su familia, remarcó: “Si es culpable, tendrá que pagar”.

Pero eso no fue todo. “Si acusan a mi hijo de algo, recibirá el mismo trato que cualquier otro hijo. No tendrá privilegios. Jamás le pediría a un policía ni a un juez que no hicieran lo correcto”, expresó Lula durante una entrevista con el podcast Inteligencia Ltda, tras conocer la noticia.

Luiz Inácio Lula da Silva

La medida fue tomada por el juez André Mendonça, le dijo una fuente a la Agencia AFP, sin dar detalles específicos sobre las sospechas que existen sobre Fábio Luís Lula da Silva, conocido por el apodo de "Lulinha".

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Este anuncio llegan faltando solo tres días para que Lula oficialice su candidatura a la reelección para competir en los comicios brasileños del próximo octubre, donde se enfrentará a Flavio Bolsonaro.

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El diario Folha de S.Paulo informó que la investigación intenta determinar si el hijo del presidente movió influencias para favorecer a un lobista en sus gestiones en el Ministerio de Salud con un proyecto destinado a la comercialización de cannabis medicinal.

Este lobista está preso desde septiembre y es indicado como una de las figuras fundamentales de un esquema de fraude millonario a pensionados y jubilados. Ese inmenso escándalo, que se hizo público en abril del 2025, provocó la destitución del ministro de Previsión Social y del presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social del gobierno de Lula.

Además de este problema judicial, según AFP, "Lulinha" tiene otro frente abierto, porque se lo está investigando desde febrero, cuando una comisión del Congreso autorizó a que chequearan sus cuentas bancarias al sospechar que habría sido el “socio oculto” de emprendimientos supuestamente financiados con fondos desviados de ese mismo esquema.

Flavio Bolsonaro

Las declaraciones de Flavio Bolsonaro sobre el hijo de Lula da Silva

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que enfrentará a Lula en las próximas elecciones, habló sobre lo que está ocurriendo.

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“¿Se imaginan si fuera el hijo del presidente Bolsonaro el sospechoso de recibir dinero de jubilados del INSS? ¿Tienen alguna duda de que estarían todos presos, destituidos de sus cargos, con un grupo de trabajo especial, la prensa encima y hablando del tema sin parar todos los días?”, remarcó en una transmisión de Internet este jueves que fue transcripta por AFP.

HM