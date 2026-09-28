Elecciones en Brasil: en RDC se reveló que Lula recupera terreno frente a Flavio Bolsonaro

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, se refirió a la previa de las elecciones en Brasil y señaló una recuperación de Lula frente a Flavio Bolsonaro. Las apuestas online, la religión y la relación con Argentina aparecen entre los factores que atraviesan el escenario electoral y regional.

A pocos días de las elecciones en Brasil, el escenario electoral presenta algunos movimientos entre los principales candidatos. Eleonora Gosman señaló que Lula recuperó terreno mientras que Flavio Bolsonaro registró un retroceso. “No hay grandes variaciones sobre el tema. Lo que sí se ve y se observa en estos días fue que Lula comenzó a subir de nuevo y hubo un cierto retroceso de Flavio Bolsonaro”, explicó.

Gosman vinculó esta modificación con algunas noticias que tuvieron impacto durante los últimos días. Entre ellas mencionó la decisión sobre las apuestas online: “Una, el tema de las apuestas online, que a diferencia de lo que uno puede pensar desde el punto de vista masculino, resulta que desde el punto de vista femenino tuvo total aceptación la decisión de Lula de eliminar las bets, o sea, prohibirlas directamente”.

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También señaló otro factor relacionado con las creencias religiosas: “La otra causa, también que puede haber influido en esto, y parece que sí influyó, fue un tema de disputa entre la religión católica y la religión y las religiones evangélicas”.

Según Gosman, el eje de esa controversia estuvo relacionado con Nuestra Señora de Aparecida: “Lo que se dijo es que, digamos, colaboradores muy cercanos a Flavio habrían publicado que hay que eliminar ese patronaje. Entonces, bueno, fueron dos temas que pegaron fuerte en la sociedad”.

Brasil, Argentina y el futuro del Mercosur

La relación entre Brasil y Argentina también forma parte del análisis electoral y regional. Gosman señaló que las diferencias entre los gobiernos no necesariamente afectaron los vínculos entre ambos países. “Ese es un dato. Es decir, no es que están argentinos contra brasileños y viceversa. Es un problema entre gobiernos”, afirmó en +Perfil.

En ese sentido, destacó que las relaciones económicas continúan: “Pero no relaciones entre los países, relaciones comerciales y demás. Esas siguen, siguen y no corren peligro realmente, porque estamos hablando de dos socios importantes, socios del Mercosur, además de tener una relación fluida desde el punto de vista privado, diría yo, y social también”.