Un analista y el presidente de la CGT de Brasil evalúan la posibilidad de una derrota de Lula

El panorama político de Brasil atraviesa momentos decisivos. De cara a un complejo escenario electoral signado por la paridad en los sondeos, el viraje del electorado indeciso y un contexto geopolítico de fuerte impacto en América Latina, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), nos adentramos en las claves de la coyuntura brasileña de la mano de dos miradas complementarias.

En primer término, el politólogo e historiador Moisés Lazzaretti Vieira, especialista en el estudio de las élites y los mecanismos de control público del Poder Judicial, analiza los factores que explican el crecimiento de las opciones de derecha en los sondeos, la dispersión del voto en la centro-derecha y el impacto que tendría una eventual consolidación de una agenda de ultraliberalización y desmantelamiento del Estado.

A continuación, conversamos con Adilson Araújo, presidente de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), quien aporta la perspectiva del movimiento obrero. Araújo reflexiona sobre la histórica discusión para abolir la jornada laboral de 6x1, el agotamiento del modelo productivo actual, la amenaza del neofascismo regional y las similitudes entre las reformas laborales aplicadas en Brasil y los recientes cambios legislativos impulsados en Argentina.

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Moisés Lazzaretti Vieira es politólogo, historiador e investigador brasileño especializado en el estudio de las élites, la corrupción y los mecanismos de control público dentro del Poder Judicial de Brasil.

Muy buenos días. Hablo en español, ¿usted me comprende, Moisés?

Un poco. Falo más portugués.

Ok. Vamos a intentar hacerlo así. El primer balance, el señor, de la última semana de las elecciones en Brasil y los últimos sondeos de opinión pública que dan mejor a Bolsonaro que en el pasado. ¿Por qué?

Las investigaciones, en realidad, están variando mucho el escenario. Había un gran número de indecisos, aproximadamente 18%, que cayeron en las últimas semanas para 5%. Y tenemos una elección de un candidato que ya tuvo tres mandatos contra otro que hace historia de continuidad de su padre, que tuvo un mandato. Y todos los demás candidatos que corren son más parecidos, vamos a decir así, más próximos a la visión de Flávio Bolsonaro. Entonces, eso sería también un elemento importante a considerar, teniendo en cuenta que hoy en la izquierda existe solamente la candidatura de Lula, que es el candidato a reelección. Ese es un punto. Otro punto es que vivimos hoy una situación de clara influencia extranjera en las elecciones brasileñas. Hay todo un contexto geopolítico que no está favorable al presidente Lula en este momento.

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¿Cómo imagina el señor a la vida de Lula a pos de ser presidente con un Bolsonaro presidente? ¿Cómo imagina ese Brasil nuevo? ¿Cómo sería?

Es bastante difícil de responder en este momento. Algunos piensan que no tendríamos una edición del gobierno del padre de Flávio, sino un gobierno mucho más radical a la derecha, y tomando en cuenta los apoyos que Bolsonaro tiene de la derecha mundial, principalmente hablando de Donald Trump y de la derecha mundial, tenemos la noción de que probablemente sería un gobierno mucho más radical de desmonte del Estado, de ultraliberalización de la economía, en fin, un desmantelamiento de las políticas sociales vigentes y, por tanto, este es el análisis, un alineamiento completo a los deseos de los estadounidenses.

Moisés, muchas gracias. Volvemos a hablar con vos en algún momento. Muchas gracias.

Ok. Yo agradezco el convite.

Adilson Araújo es dirigente sindical bancario y publicitario brasileño quien ejerce como el presidente nacional de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil, una de las organizaciones gremiales más influyentes del país vecino.

Adilson, buenos días. La movilización por a Lula convocó a miles de trabajadores y trabajadoras brasileñas, pero esos pulsos de opinión pública marcan una diferencia muy pequeña, inclusive algunas una diferencia a favor en una segunda vuelta para Bolsonaro. ¿Qué sucede?

Mire, las elecciones en Brasil suceden en un cuadro de crisis global, diría una crisis general del capitalismo, y las investidas en el continente latinoamericano van señalizando la dimensión de una mudanza profunda. Agresiones belicistas, intervenciones, el uso subterráneo de los medios de comunicación con una onda de fake news, todo eso viene interfiriendo. Brasil sufre... ha tenido un golpe. El mandato de la presidenta Dilma Rousseff fue sustituido por un proceso que llevó al presidente Lula a la cárcel. Entonces, la dimensión del cuadro político impone dificultades, principalmente porque las elecciones brasileñas están en un círculo neofascista con apoyo externo que debe medir todos los esfuerzos en el sentido de querer interrumpir el resultado electoral de las elecciones en Brasil.

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Adilson, la movilización de las centrales sindicales colocó en el centro del debate público y también parlamentario el fin de la escala del trabajo de seis por uno: seis días de trabajo y un día de folga. ¿Cuáles son las perspectivas de conseguir estas conquistas en caso de que Lula no sea reelecto?

Es una batalla que alcanza la aprobación de más del 70% del pueblo brasileño y que ganó espacio y convergencia en el interior de la Cámara de Diputados. El fin de la escala seis por uno fue aprobado en el primer y segundo turno, y el compromiso del presidente del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, es el de pautar esta votación en el segundo turno de las elecciones. Así que, aunque el resultado no sea satisfactorio, hay un apelo popular muy fuerte. Yo pienso que esta situación está dada. Se han pasado 38 años de constitución, el mundo está promoviendo cambios siguiendo las transformaciones y el uso de la tecnología, y la fatiga a reivindicar más tiempo para cuidar de la familia, más tiempo para los estudios y, por lo tanto, el resultado de esta medida es aumentar la productividad y, por lo tanto, el ganado de las empresas. Entonces, pienso que esta materia está a la orden del día y estoy con mucho optimismo de que vamos a ganar esta batalla.

¿Conocen las reformas laborales y trabajadoras que Argentina tuvo recientemente?

Mira, Brasil vivió una era de regresión del trabajo a partir de la reforma trabajadora de noviembre de 2017. Las medidas aprobadas por Milei siguen la misma lógica de una agenda ultraliberal, es decir, un inversión orientada a la vocación del liberalismo, acabar con los derechos alcanzados por una lucha secular. Entonces, pienso que todo aquel marco regresivo aprobado por Temer y Bolsonaro viene sustentando las ideas de Milei, que van en contra del trabajo digno. El concepto de trabajo que se reivindica en el siglo XXI, definido por la OIT, es el trabajo decente; es decir, es necesario que se entienda que el trabajo digno necesita garantizar un salario justo, equidad, libertad, salud, seguridad en el trabajo. Sin estos elementos, estamos enfadados en un fracaso. Por eso es que la agenda del trabajo necesita ser colocada con magnitud. Así que tenemos mucha afinidad con la clase trabajadora de Argentina porque estamos en el mismo barco y creemos que tenemos que enfrentar esta cuestión principal, que es la valorización del trabajo y del trabajador.

Adilson, muchas gracias. Mantendremos contacto después de las elecciones. Muchas gracias.

Gracias.

MEG