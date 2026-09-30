RDC: la Corte Suprema de Estados Unidos autoriza temporalmente a Trump a deportar inmigrantes a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente al gobierno de Donald Trump a continuar deportando inmigrantes detenidos hacia países de los que no son originarios, pese a las restricciones establecidas previamente por tribunales inferiores.

“Efectivamente, el gobierno de Trump ha estado enviando inmigrantes detenidos a terceros países, o sea, países de los que no provienen”, explicó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Según detalló, la medida había sido frenada por tribunales inferiores y posteriormente apelada hasta llegar a la máxima instancia judicial estadounidense.

La Corte Suprema habilitó temporalmente las deportaciones a terceros países

“Ahora, la Corte trató el tema y por ahora, temporalmente, autorizó a Trump a continuar haciendo esas deportaciones de los inmigrantes detenidos”, señaló el especialista.

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La decisión, aprobada aparentemente por seis votos contra tres, suspende temporalmente el requisito de que los inmigrantes tengan la posibilidad de objetar su traslado antes de ser enviados a países con los que no tienen vínculos. “La Corte Suprema va a volver a tratar el tema y va a escuchar argumentos en diciembre próximo para tomar una decisión ya definitiva”, precisó Powell.

La disputa judicial ya había tenido consecuencias concretas. “La administración Trump informó la semana pasada que la orden del tribunal federal inferior obligó a cancelar un vuelo de deportación que transportaba unas 70 personas con destino a tres países”, relató.

Los terceros países a los que son enviados los inmigrantes

El especialista también describió las condiciones y los destinos involucrados en esta política migratoria de la administración Trump. “Este sistema de trato de los inmigrantes detenidos ha permitido que la administración Trump, con ciertos acuerdos con países hasta un poco desconocidos de África, ha estado enviando detenidos”, explicó.

Powell advirtió además sobre las dificultades que pueden enfrentar las personas trasladadas a países con los que no tienen vínculos previos. “Inclusive a veces no conocen la cultura y pueden ser sometidos a malos tratos por falta de comunicación y falta de asistencia”, sostuvo. “O sea, es una situación bastante compleja”, resumió.

De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, alrededor de 25.000 inmigrantes detenidos fueron enviados a terceros países. “Algunos de esos países son Liberia, en África, Guyana y la gran mayoría han sido enviados a México”, detalló Powell.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es, por ahora, provisoria: el máximo tribunal estadounidense deberá escuchar los argumentos del caso en diciembre antes de adoptar una resolución definitiva sobre el mecanismo de deportación.